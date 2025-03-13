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Россияне перебросили новые резервы через Оскол: майор назвал направление

Алексей Тесля
13 марта 2025, 12:44
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Россияне воспользовались возможностью перебросить часть плавсредств по льду, рассказал Виктор Трегубов.
Россияне перебросили новые резервы через Оскол: майор назвал направление
ВСУ отражают атаки РФ / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБР, 127 ОРБр

Российские оккупационные войска использовали замерзшую реку Оскол для переброски части сил, а сейчас пытаются докидывать войска с помощью малых плавсредств, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

Как подчеркнул он в ходе информационного телемарафона, россияне воспользовались возможностью перебросить часть плавсредств по льду, теперь задачей украинцев является выбивать их оттуда.

"Плюс, они пытаются докидывать еще по самой реке, за счет малых плавсредств, но это немного не то "счастье", которое у них было до этого. Именно поэтому у них сейчас есть определенные силы, которые они пытаются использовать, а украинцы, конечно, пытаются их снова за реку вернуть", - отметил украинский офицер.

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Вместе с тем представитель ОСГВ "Хортица" уточнил, что весной половодье на реке Оскол не ожидается.

"Сейчас нет, сейчас, скорее всего, никакого половодья там не будет. С одной стороны, хорошо, что снега было немного, иначе река бы промерзла на долгое время, они бы перебросили больше войск, но сильного половодья не ожидается, да и там река не такая, чтобы выйти из берегов и смыть их всех", - добавил Трегубов.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, враг атаковал на Купянщине и пытался перейти Оскол. Также в Хортице подчеркнули, что оккупанты атаковали позиции Сил обороны в Волчанске на Харьковском направлении. Однако враг понес потери и вынужден был отойти.

Ранее Максим Жорин рассказал о дерзких попытках РФ форсировать Оскол. По его словам, российская армия пытается прорваться к реке Оскол с разных направлений: со стороны Макеевки и в районе Загрызово. Враг активно действует вблизи Двуречного, где постоянно пытается форсировать реку.

Как сообщалось, ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. В ОСУВ "Хортица" добавили, что на всех направлениях враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. В то же время, украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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ВСУ война России и Украины река Оскол
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