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Враг атаковал в Купянском районе и пытался перейти Оскол: ВСУ нанесли удар

Андрей Ганчук
9 февраля 2025, 13:51
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Российские войска атаковали в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.
Купянский район, Войска РФ
Россияне предприняли неудачную попытку форсировать Оскол / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Кратко:

  • Войска РФ наступали в районах Петропавловки и Загрызово
  • Оккупанты пытались форсировать Оскол, но ВСУ нанесли удар

Оккупационные войска агрессора России наступали в районах Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении. Вражеские силы пытались форсировать реку Оскол, однако Силы обороны нанесли удар и ликвидировали российских военных.

Как сообщили в оперативно-стратегической группировке Хортица, российская армия в одном их из боевых столкновений получила отпор.

видео дня

"Неподалеку Двуречной были заблаговременно обнаружены попытки противника переправить личный состав через реку Оскол. Нанесено огневое поражение, оккупанты уничтожены", - говорится в сообщении.

Также в Хортице подчеркнули, что оккупанты атаковали позиции Сил обороны в Волчанске на Харьковском направлении. Однако враг понес потери и вынужден был отойти.

река Оскол
Кратко о реке Оскол / Инфографика - Главред

Что происходит на Купянском направлении – новости по теме:

Как сообщал Главред, американские аналитики Института изучения войны считают, что оккупанты России стремятся окружить Купянск. У вражеских войск, похоже, нет для этого резервов, однако командование может перебросить на Купянское направление силы с других участков фронта.

Цель РФ – полная оккупация Купянска, сказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс". В Купянском районе на отдельных участках враг применяет тактику как пехотных, так и механизированных штурмов.

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск, написали в своем материале журналисты Forbes. Враг может предпринимать попытки форсирования реки Оскол, а обстановка в Купянском районе может быстро ухудшиться.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

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Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. Оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. Южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

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ВСУ войска России война России и Украины Купянское направление
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