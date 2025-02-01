Взять Купянск в окружение: враг под Харьковом атакует с трех направлений - ISW

В окружении Купянска участвуют части 1-й гвардейской танковой армии, которые пытаются расширить выступление к югу от города и оказать давление на Боровую.

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Россия сосредоточила войска возле Купянска / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Ключевое из анализа ISW:

Россия активизировала наступление на Купянск и хочет окружить город

Оккупанты не смогли форсировать реку Оскол

Российские войска активизировали наступательные действия к северу от Купянска в Харьковской области, однако пока неизвестно, удастся ли им окружить и захватить город. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, армия РФ ведет наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также усиливает атаки возле Двуречной. Геолокационные данные свидетельствуют, что 30-31 января россияне незначительно продвинулись в этом районе.

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В частности, враг имел частичный успех к северу от Двуречной, вблизи села Западное и вдоль западного берега реки Оскол. В то же время Минобороны РФ заявляет о захвате Двуречной и Новомлинска, однако ISW не подтверждает эти данные.

Российские подразделения, участвующие в наступлении

Наступление на Купянском направлении ведет 6-я общевойсковая армия (Ленинградский военный округ). Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщает, что к атакам привлечены 69-я мотострелковая дивизия, Добровольческий корпус РФ и 2-я бригада спецназа. Также в район Двуречной переброшена артиллерия 6-го армейского корпуса, в частности 9-я артиллерийская бригада.

Российские войска атакуют Двуречную с юга, вышли на трассу Р-79 Двуречная-Купянск и пытаются продвинуться к Кондрашовке, стремясь обойти село Западное. Таким образом россияне пытаются окружить Купянск.

"Российские военные, похоже, не имеют значительных незадействованных резервов, которые можно было бы направить на эти усилия. Однако российское военное командование может быть готово передислоцировать передовые подразделения с других участков фронта, чтобы использовать любые значительные тактические преимущества в районе Двуречной-Купянска", - говорится в отчете ISW.

В окружении Купянска участвуют части 1-й гвардейской танковой армии (Московский военный округ), которые пытаются расширить выступление к югу от города и оказать давление на Боровую.

Форсирование реки Оскол оккупантами

река Оскол / Инфографика - Главред

Несмотря на активные атаки, россиянам не удалось продвинуться в районе Котляровки. Враг также действует на участке Колесниковка-Кругляковка-Загрызово, но пока не смог форсировать реку Оскол.

"Продвижение российских войск за реку Оскол и дальнейшее продвижение в районе Двуречной, является необходимым первым шагом в российских усилиях по окружению Купянска с северо- и юго-запада. Однако река Оскол, вероятно, будет продолжать сдерживать дальнейшее продвижение россиян на запад от Кругляковского выступа", - говорится в отчете Института.

Кроме того, части 1-го армейского корпуса ведут бои вблизи Лозовой и Зеленого Гая, пытаясь расширить южный фланг и продвинуться в сторону Боровой.

"Пока непонятно, смогут ли подразделения 1-го АК осуществить две одновременные оперативные попытки наступления на Боровую и форсирование реки Оскол для поддержки российских усилий по окружению Купянска", - констатируют в Институте изучения войны.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, россияне снова заняли Новомлинск в Купянском районе. Так, российские войска продолжают постепенное продвижение к Двуречной.

Всеми силами РФ пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском. Враг атакует, осуществляя минимум по 2-3 штурмовые действия в сутки.

Также на Купянском направлении враг хочет разрушить переправу. Таким образом агрессоры усложнили доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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