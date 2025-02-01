Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Взять Купянск в окружение: враг под Харьковом атакует с трех направлений - ISW

Даяна Швец
1 февраля 2025, 11:11
754
В окружении Купянска участвуют части 1-й гвардейской танковой армии, которые пытаются расширить выступление к югу от города и оказать давление на Боровую.
ВГУ, Оскол
Россия сосредоточила войска возле Купянска / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Ключевое из анализа ISW:

  • Россия активизировала наступление на Купянск и хочет окружить город
  • Оккупанты не смогли форсировать реку Оскол

Российские войска активизировали наступательные действия к северу от Купянска в Харьковской области, однако пока неизвестно, удастся ли им окружить и захватить город. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, армия РФ ведет наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также усиливает атаки возле Двуречной. Геолокационные данные свидетельствуют, что 30-31 января россияне незначительно продвинулись в этом районе.

видео дня

В частности, враг имел частичный успех к северу от Двуречной, вблизи села Западное и вдоль западного берега реки Оскол. В то же время Минобороны РФ заявляет о захвате Двуречной и Новомлинска, однако ISW не подтверждает эти данные.

Российские подразделения, участвующие в наступлении

Наступление на Купянском направлении ведет 6-я общевойсковая армия (Ленинградский военный округ). Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщает, что к атакам привлечены 69-я мотострелковая дивизия, Добровольческий корпус РФ и 2-я бригада спецназа. Также в район Двуречной переброшена артиллерия 6-го армейского корпуса, в частности 9-я артиллерийская бригада.

Российские войска атакуют Двуречную с юга, вышли на трассу Р-79 Двуречная-Купянск и пытаются продвинуться к Кондрашовке, стремясь обойти село Западное. Таким образом россияне пытаются окружить Купянск.

"Российские военные, похоже, не имеют значительных незадействованных резервов, которые можно было бы направить на эти усилия. Однако российское военное командование может быть готово передислоцировать передовые подразделения с других участков фронта, чтобы использовать любые значительные тактические преимущества в районе Двуречной-Купянска", - говорится в отчете ISW.

В окружении Купянска участвуют части 1-й гвардейской танковой армии (Московский военный округ), которые пытаются расширить выступление к югу от города и оказать давление на Боровую.

Форсирование реки Оскол оккупантами

река Оскол
река Оскол / Инфографика - Главред

Несмотря на активные атаки, россиянам не удалось продвинуться в районе Котляровки. Враг также действует на участке Колесниковка-Кругляковка-Загрызово, но пока не смог форсировать реку Оскол.

"Продвижение российских войск за реку Оскол и дальнейшее продвижение в районе Двуречной, является необходимым первым шагом в российских усилиях по окружению Купянска с северо- и юго-запада. Однако река Оскол, вероятно, будет продолжать сдерживать дальнейшее продвижение россиян на запад от Кругляковского выступа", - говорится в отчете Института.

Кроме того, части 1-го армейского корпуса ведут бои вблизи Лозовой и Зеленого Гая, пытаясь расширить южный фланг и продвинуться в сторону Боровой.

"Пока непонятно, смогут ли подразделения 1-го АК осуществить две одновременные оперативные попытки наступления на Боровую и форсирование реки Оскол для поддержки российских усилий по окружению Купянска", - констатируют в Институте изучения войны.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, россияне снова заняли Новомлинск в Купянском районе. Так, российские войска продолжают постепенное продвижение к Двуречной.

Всеми силами РФ пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском. Враг атакует, осуществляя минимум по 2-3 штурмовые действия в сутки.

Также на Купянском направлении враг хочет разрушить переправу. Таким образом агрессоры усложнили доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий.

Больше новостей о войне Украины и РФ:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Купянск Харьковская область российские войска новости Харьковщины война России и Украины Институт изучения войны Купянское направление река Оскол
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Захват оружия и побег мобилизованного: на Полтавщине застрелили военного из ТЦК

Захват оружия и побег мобилизованного: на Полтавщине застрелили военного из ТЦК

12:20Украина
Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

12:05Мир
"Организация госпереворота" в Словакии: в ГУР ответили на обвинения Братиславы

"Организация госпереворота" в Словакии: в ГУР ответили на обвинения Братиславы

11:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новый дорожный знак "гриб и две молнии": о чем предупреждает

Новый дорожный знак "гриб и две молнии": о чем предупреждает

Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

В Украине началась реформа Сил обороны: что изменится и какие будут последствия

В Украине началась реформа Сил обороны: что изменится и какие будут последствия

Гороскоп на февраль 2025: 3 знака зодиака ждет денежный бум

Гороскоп на февраль 2025: 3 знака зодиака ждет денежный бум

Последние новости

12:20

Захват оружия и побег мобилизованного: на Полтавщине застрелили военного из ТЦК

12:11

Где спрятана игрушечная машинка: только самые внимательные найдут ее за 5 секунд

12:05

"Потрясающий актер": умер заслуженный артист Украины - что случилось

12:05

Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

11:45

"Организация госпереворота" в Словакии: в ГУР ответили на обвинения Братиславы

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
11:41

Гороскоп на февраль 2025 для Скорпионов: исполнение мечты, признание и наградаВидео

11:30

"Ощутила тот мрак": дочь Сумской призналась о домогательствах от преподавателя

11:11

Взять Купянск в окружение: враг под Харьковом атакует с трех направлений - ISW

10:57

"Речь идет о месяцах, а не годах": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Реклама
10:49

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - траты, Драконам - достижения

10:41

Россия унесла жизни 6 человек: Зеленский остро отреагировал на атаку по Украине

10:03

Гороскоп на февраль 2025 для Стрельцов: любовь, успех, деньги и удовольствияВидео

09:56

Еще одна авиакатастрофа: в США разбился самолет с тяжелобольным ребенком

09:27

Самая масштабная атака на Запорожье: были повреждены многоэтажки и учебное заведениеФотоВидео

08:45

Люди под завалами, подъезд вдребезги: Россия ударила по Полтаве - есть жертвыФото

08:22

В 7 областях Украины вводятся отключения света из-за атаки - Укрэнерго

08:10

Почему Россия никогда не отдаст Асада новой власти Сириимнение

07:24

Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

06:10

Большой шпионский скандал в Азербайджане и место Россиимнение

05:55

Гороскоп на завтра 2 февраля: Тельцам - грандиозная прибыль, Рыбам - успех

Реклама
05:05

Какой сегодня праздник 1 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя тяжело работать

04:35

2 простых шага, и проблема исчезнет: как убрать раздражение после бритья

04:03

Враг хочет продвигаться по Харьковщине: Братчук рассказал об опасности

03:45

"У Украины начнутся проблемы": названы последствия разговора Трампа и Путина

03:31

Стоит ли мыть рис перед приготовлением: хозяйки расставили все точки над "і"

03:00

Как очистить решетки духовки: женщина поделилась интересным методом

02:30

Где спрятались три покемона: сложнейшая головоломкаВидео

01:46

Всегда доводят начатое до конца: топ-5 самых щепетильных знаков зодиака

01:00

Февраль принесет несколько магнитных бурь: какие дни будут самыми сложными

00:40

"Я поговорю с Путиным": Трамп рассказал о переговорах с РФ

31 января, пятница
23:29

"Ради надежного мира": Зеленский анонсировал важные переговоры

23:12

Удар РФ по историческому центру Одессы: в эпицентре удара - европейские дипломатыФото

23:09

Пойдут ли россияне на Херсон: Братчук рассказал об обстановке на фронтеВидео

22:59

Европа может ввести миротворцев в Украину, а США "прикроют с воздуха" – СМИ

22:45

Можно ли заморозить твердый сыр в морозилке: хозяйки раскрыли гениальный лайфхак

22:43

"Можем констатировать": в ГУР отреагировали на вывод войск врага с фронта

22:00

"Жест доброй воли" на фронте и новый план Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:58

США не оставят Украину: глава МИД Италии раскрыл детали расговора с Рубио

21:32

РФ ударила баллистикой по центру Одессы: "прилет" по отелю, есть раненыеВидео

21:29

Гороскоп на февраль 2025 для Весов: саморазвитие, новые возможности и достиженияВидео

Реклама
21:10

В Украине началась реформа Сил обороны: что изменится и какие будут последствия

20:45

Как правильно хранить грибы дома: большинство людей совершают серьезную ошибку

20:35

"У Путина нет хода назад": эксперт рассказал, пойдет ли диктатор на "договорняк"Видео

20:31

Выбили россиян и зачистили позицию: в Торецке ВСУ уничтожили штурмовиков РФВидео

20:16

Такую закуску едят ложками: очень бюджетный и простой рецепт

19:35

Как избавиться от маленьких мошек в домашних цветах: народное средство отгонит насекомых

19:29

Утечка с закрытой встречи с Будановым: СБУ завела дело из-за "слива" гостайны

19:17

"Меняет правила игры": ВСУ ударили по РФ уникальной разработкой - что известно

19:15

Доллар и евро резко подешевели: каким будет курс валют с 3 февраля

19:10

Тарифные планы Трампа встречаются с реальностьюмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять