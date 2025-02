Взять Купянск в окружение: враг под Харьковом атакует с трех направлений - ISW

Ключевое из анализа ISW:

Российские войска активизировали наступательные действия к северу от Купянска в Харьковской области, однако пока неизвестно, удастся ли им окружить и захватить город. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, армия РФ ведет наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также усиливает атаки возле Двуречной. Геолокационные данные свидетельствуют, что 30-31 января россияне незначительно продвинулись в этом районе.

В частности, враг имел частичный успех к северу от Двуречной, вблизи села Западное и вдоль западного берега реки Оскол. В то же время Минобороны РФ заявляет о захвате Двуречной и Новомлинска, однако ISW не подтверждает эти данные.

Наступление на Купянском направлении ведет 6-я общевойсковая армия (Ленинградский военный округ). Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщает, что к атакам привлечены 69-я мотострелковая дивизия, Добровольческий корпус РФ и 2-я бригада спецназа. Также в район Двуречной переброшена артиллерия 6-го армейского корпуса, в частности 9-я артиллерийская бригада.

Российские войска атакуют Двуречную с юга, вышли на трассу Р-79 Двуречная-Купянск и пытаются продвинуться к Кондрашовке, стремясь обойти село Западное. Таким образом россияне пытаются окружить Купянск.

В окружении Купянска участвуют части 1-й гвардейской танковой армии (Московский военный округ), которые пытаются расширить выступление к югу от города и оказать давление на Боровую.

Несмотря на активные атаки, россиянам не удалось продвинуться в районе Котляровки. Враг также действует на участке Колесниковка-Кругляковка-Загрызово, но пока не смог форсировать реку Оскол.

"Продвижение российских войск за реку Оскол и дальнейшее продвижение в районе Двуречной, является необходимым первым шагом в российских усилиях по окружению Купянска с северо- и юго-запада. Однако река Оскол, вероятно, будет продолжать сдерживать дальнейшее продвижение россиян на запад от Кругляковского выступа", - говорится в отчете Института.

Кроме того, части 1-го армейского корпуса ведут бои вблизи Лозовой и Зеленого Гая, пытаясь расширить южный фланг и продвинуться в сторону Боровой.

"Пока непонятно, смогут ли подразделения 1-го АК осуществить две одновременные оперативные попытки наступления на Боровую и форсирование реки Оскол для поддержки российских усилий по окружению Купянска", - констатируют в Институте изучения войны.

Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, россияне снова заняли Новомлинск в Купянском районе. Так, российские войска продолжают постепенное продвижение к Двуречной.

Всеми силами РФ пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском. Враг атакует, осуществляя минимум по 2-3 штурмовые действия в сутки.

Также на Купянском направлении враг хочет разрушить переправу. Таким образом агрессоры усложнили доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий.

Больше новостей о войне Украины и РФ:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.