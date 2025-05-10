Как прочистить канализационные трубы: эффективные способы без вызова мастера

Эффективные советы, чтобы прочистить канализационные трубы без лишних затрат и трудностей.

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Как быстро и эффективно прочистить трубы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что растворяет жиры в канализации

Какое средство является эффективным при прочистке труб

Многие сталкивались с ситуацией, когда вода плохо стекает в раковине или ванне. Причиной этого является засорение труб, вызванное пищевыми остатками, жиром, волосами и другими бытовыми отходами. Это не только затрудняет пользование сантехникой, но и часто сопровождается неприятным запахом из труб.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо регулярно проводить профилактику. А если засор уже произошел - не спешите вызывать сантехника. Существует несколько эффективных способов самостоятельной прочистки канализационных труб, которые помогут быстро решить проблему и Главред о них расскажет.

Механические методы очистки

Если имеем дело с глубоким или плотным засором, то лучше всего подойдут механические методы. Это классические способы, которые не требуют химии, а лишь определенных усилий:

Вантуз

Простой и знакомый всем инструмент - резиновая полусфера на ручке.

Как пользоваться:

В раковине или ванне должна быть вода.

Плотно прижмите вантуз к сливному отверстию.

Делайте интенсивные возвратно-поступательные движения.

Таким образом вода создает давление и проталкивает пробку дальше в более широкую трубу.

Сантехнический трос

Это пружинный стальной провод с ручкой. Его вводят в трубу и медленно вращают. Именно о таком методе прочистки труб рассказывают на Ютуб канале "SiroMAN".

Преимущества:

Проникает глубоко в трубу.

Ломает и извлекает плотные засорения (особенно волосы, большие комки жира и т.д.).

Химические средства

Это один из самых популярных способов для профилактики и устранения жировых и органических засоров.

Бытовая химия

В магазинах продаются специальные средства: "Крот","Жидкий сантехник","Силит для труб".

В состав входит гидроксид натрия, который растворяет жировые и органические отложения на стенках труб. Важно соблюдать инструкцию на упаковке и защищать руки и глаза.

Домашние средства

Если под рукой нет магазинной химии - не беда. Дома можно найти доступные и безопасные ингредиенты, которые также эффективны.

Сода + горячая вода

Половину пачки пищевой соды растворить в горячей воде.

Залить в слив и подождать 15-20 минут.

Прочистить вантузом.

Такой способ размягчает жировые отложения и позволяет их легко протолкнуть дальше по трубе.

Сода + уксус

Смешать полстакана соды и полстакана нагретого уксуса .

. Быстро вылить в сливное отверстие.

Закрыть отверстие тряпкой, чтобы не вышла пена.

Через 2 часа промыть кипятком и воспользоваться вантузом.

и воспользоваться вантузом. Эта комбинация запускает активную химическую реакцию, что помогает прочистить даже сложные засоры.

Советы по профилактике засоров

Не сливайте жир в раковину после жарки - он скапливается на стенках труб.

в раковину после жарки - он скапливается на стенках труб. Используйте сетки-фильтры для сливов - они задержат волосы и крошки пищи.

для сливов - они задержат волосы и крошки пищи. Раз в неделю промывайте трубы кипятком или раствором соды с уксусом.

промывайте трубы кипятком или раствором соды с уксусом. Если часто появляется неприятный запах - это сигнал к профилактической чистке.

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