Никакого уксуса: как пробить засор в раковине за 5 минут

Вы узнаете:
- Как пробить засор в раковине за 5 минут
- Почему сода и уксус не работают
Если вода в раковине стала уходить медленнее, а неприятный запах намекает на проблему, скорее всего, слив засорился. Многие сразу хватаются за уксус и соду, но оказывается, что этот метод не всегда эффективен.
Эксперт по интерьерам из Bathroom Takeaway советуют более действенный и безопасный способ, который поможет прочистить трубы всего за 5 минут, пишет express.co.
Почему уксус и сода не работают?
Часто для борьбы с засорами используют смесь уксуса и пищевой соды, но мало кто знает, что их химическая реакция делает очистку менее эффективной. Дело в том, что кислота (уксус) и щелочь (сода) нейтрализуют друг друга, превращаясь в обычную воду с небольшим количеством соли.
Такой метод плохо справляется с жировыми отложениями, а постоянное применение уксуса может со временем повредить трубы.
Как пробить засор в раковине за 5 минут?
Вместо уксуса и соды лучше использовать соду. Это щелочное вещество отлично растворяет жир и грязь, не повреждая трубы.
Инструкция по прочистке раковины:
- Вскипятите чайник воды и медленно вылейте его в слив, чтобы размягчить отложения.
- Подождите пару минут, затем насыпьте 1 чашку соды прямо в сливное отверстие.
- Оставьте средство на 5 минут, чтобы оно разрушило засор.
- Снова вскипятите чайник и аккуратно залейте кипяток в слив.
- Повторяйте процесс, пока вода не начнет уходить свободно.
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