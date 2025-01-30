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Никакого уксуса: как пробить засор в раковине за 5 минут

Сергей Кущ
30 января 2025, 17:03
126
Вместо уксуса и соды лучше использовать просто соду.
Как пробить засор в раковине за 5 минут
Как пробить засор в раковине за 5 минут / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

​Вы узнаете:

  • Как пробить засор в раковине за 5 минут
  • Почему сода и уксус не работают

Если вода в раковине стала уходить медленнее, а неприятный запах намекает на проблему, скорее всего, слив засорился. Многие сразу хватаются за уксус и соду, но оказывается, что этот метод не всегда эффективен.

Эксперт по интерьерам из Bathroom Takeaway советуют более действенный и безопасный способ, который поможет прочистить трубы всего за 5 минут, пишет express.co.

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Почему уксус и сода не работают?

Часто для борьбы с засорами используют смесь уксуса и пищевой соды, но мало кто знает, что их химическая реакция делает очистку менее эффективной. Дело в том, что кислота (уксус) и щелочь (сода) нейтрализуют друг друга, превращаясь в обычную воду с небольшим количеством соли.

Такой метод плохо справляется с жировыми отложениями, а постоянное применение уксуса может со временем повредить трубы.

Как пробить засор в раковине за 5 минут?

Вместо уксуса и соды лучше использовать соду. Это щелочное вещество отлично растворяет жир и грязь, не повреждая трубы.

Инструкция по прочистке раковины:

  1. Вскипятите чайник воды и медленно вылейте его в слив, чтобы размягчить отложения.
  2. Подождите пару минут, затем насыпьте 1 чашку соды прямо в сливное отверстие.
  3. Оставьте средство на 5 минут, чтобы оно разрушило засор.
  4. Снова вскипятите чайник и аккуратно залейте кипяток в слив.
  5. Повторяйте процесс, пока вода не начнет уходить свободно.

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