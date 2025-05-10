Венгрия задержала украинца за 'шпионаж': МИД Украины требует прекратить истерию

МИД Украины назвал действия Будапешта "охотой на ведьм" и призвал прекратить антиукраинскую истерию.

https://glavred.info/politics/vengriya-zaderzhala-ukrainca-za-shpionazh-mid-ukrainy-trebuet-prekratit-isteriyu-10663619.html Ссылка скопирована

МИД прокомментировал задержание экс-дипломата в Венгрии / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

Венгрия задержала бывшего украинца Сергея Александрова

Экс-дипломата депортировали, поскольку он якобы представлял угрозу для страны

МИД Украины назвал действия Будапешта "охотой на ведьм"

Вечером пятницы, 9 мая, венгерские силовики задержали в центре Будапешта гражданина Украины, которого обвинили в шпионаже. Задержанным оказался бывший украинский дипломат Сергей Александров, который после завершения дипломатической карьеры открыл в столице Венгрии собственный бизнес. Об этом сообщило венгерское издание Telex, а также украинский журналист Виталий Глагола.

По данным Глаголы, ранее Александров занимал должность первого секретаря посольства Украины в Венгрии. После завершения службы он остался в стране, где начал предпринимательскую деятельность. Он является владельцем по меньшей мере двух ресторанов в Будапеште. Его жена также имеет долю в этом бизнесе.

видео дня

Венгерские власти заявили, что миграционная служба приняла решение о депортации Александрова из-за "шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием". Власти также подчеркнули, что его деятельность якобы представляла "серьезную угрозу для суверенитета страны", и именно поэтому депортацию провели в ту же ночь после задержания.

"Тот факт, что правительство разместило видео на своей странице в социальных сетях, является четким сигналом Киеву. Так же как и тот факт, что мужчина был задержан в ходе эффектной операции, и, как видно на кадрах, спецназовцы поставили его на колени и надели на него наручники. Это привело к ухудшению венгерско-украинских отношений, а также обострению шпионской войны между двумя странами", - говорится в сообщении.

Смотрите видео задержания украинца в Будапеште:

Задержание украинца в Венгрии / Фото: скриншот

Реакция Украины

МИД Украины отреагировал на задержание украинского экс-дипломата в Будапеште. Спикер МИД Георгий Тихий призвал венгерские власти прекратить "антиукраинскую истерию".

"Относительно задержания гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", - написал Тихий в социальной сети X.

Отношения Украины и Венгрии - новости по теме

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке из страны двух сотрудников украинского посольства, обвинив их в шпионаже под дипломатическим прикрытием. Он также обвинил Украину в антивенгерской кампании и дезинформации.

Ранее СБУ разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки в Украине. Сийярто на это ответил, что Венгрия не получала никаких сообщений от Киева о разоблачении сети венгерских шпионов.

Как сообщал Главред, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан утверждал, что Венгрия могла бы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не давление со стороны Брюсселя. Именно из-за требований Евросоюза, по словам политика, ему приходится официально называть Россию агрессором.

Читайте также:

Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред