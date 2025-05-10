Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Венгрия задержала украинца за "шпионаж": МИД Украины требует прекратить истерию

Руслана Заклинская
10 мая 2025, 22:23
325
МИД Украины назвал действия Будапешта "охотой на ведьм" и призвал прекратить антиукраинскую истерию.
Венгрия задержала украинца за 'шпионаж': МИД Украины требует прекратить истерию
МИД прокомментировал задержание экс-дипломата в Венгрии / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

  • Венгрия задержала бывшего украинца Сергея Александрова
  • Экс-дипломата депортировали, поскольку он якобы представлял угрозу для страны
  • МИД Украины назвал действия Будапешта "охотой на ведьм"

Вечером пятницы, 9 мая, венгерские силовики задержали в центре Будапешта гражданина Украины, которого обвинили в шпионаже. Задержанным оказался бывший украинский дипломат Сергей Александров, который после завершения дипломатической карьеры открыл в столице Венгрии собственный бизнес. Об этом сообщило венгерское издание Telex, а также украинский журналист Виталий Глагола.

По данным Глаголы, ранее Александров занимал должность первого секретаря посольства Украины в Венгрии. После завершения службы он остался в стране, где начал предпринимательскую деятельность. Он является владельцем по меньшей мере двух ресторанов в Будапеште. Его жена также имеет долю в этом бизнесе.

видео дня

Венгерские власти заявили, что миграционная служба приняла решение о депортации Александрова из-за "шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием". Власти также подчеркнули, что его деятельность якобы представляла "серьезную угрозу для суверенитета страны", и именно поэтому депортацию провели в ту же ночь после задержания.

"Тот факт, что правительство разместило видео на своей странице в социальных сетях, является четким сигналом Киеву. Так же как и тот факт, что мужчина был задержан в ходе эффектной операции, и, как видно на кадрах, спецназовцы поставили его на колени и надели на него наручники. Это привело к ухудшению венгерско-украинских отношений, а также обострению шпионской войны между двумя странами", - говорится в сообщении.

Смотрите видео задержания украинца в Будапеште:

Венгрия задержала украинца за 'шпионаж': МИД Украины требует прекратить истерию
Задержание украинца в Венгрии / Фото: скриншот

Реакция Украины

МИД Украины отреагировал на задержание украинского экс-дипломата в Будапеште. Спикер МИД Георгий Тихий призвал венгерские власти прекратить "антиукраинскую истерию".

"Относительно задержания гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", - написал Тихий в социальной сети X.

Отношения Украины и Венгрии - новости по теме

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке из страны двух сотрудников украинского посольства, обвинив их в шпионаже под дипломатическим прикрытием. Он также обвинил Украину в антивенгерской кампании и дезинформации.

Ранее СБУ разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки в Украине. Сийярто на это ответил, что Венгрия не получала никаких сообщений от Киева о разоблачении сети венгерских шпионов.

Как сообщал Главред, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан утверждал, что Венгрия могла бы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не давление со стороны Брюсселя. Именно из-за требований Евросоюза, по словам политика, ему приходится официально называть Россию агрессором.

Читайте также:

Кто такой Георгий Тихий?

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венгрия МИД Венгрии новости Украины новости Венгрии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
30 дней тишины или санкции: "Коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум

30 дней тишины или санкции: "Коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум

23:47Война
Венгрия задержала украинца за "шпионаж": МИД Украины требует прекратить истерию

Венгрия задержала украинца за "шпионаж": МИД Украины требует прекратить истерию

22:23Политика
Враг может ударить ракетами по Украине: СМИ назвали город, который под прицелом РФ

Враг может ударить ракетами по Украине: СМИ назвали город, который под прицелом РФ

21:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

Украину атакует 5-градусный мороз и пойдет снег: синоптики ошеломили прогнозом

Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

4 знака зодиака, которые исполнят мечту в мае

4 знака зодиака, которые исполнят мечту в мае

Гороскоп на завтра 11 мая: Близнецам - необычайная удача, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на завтра 11 мая: Близнецам - необычайная удача, Скорпионам - сюрприз

В Украине бушует масштабная магнитная буря: какие регионы под наибольшей угрозой

В Украине бушует масштабная магнитная буря: какие регионы под наибольшей угрозой

Последние новости

22:29

Цена на обучение в университетах взлетит до 50 тысяч: в чем причина

22:23

Венгрия задержала украинца за "шпионаж": МИД Украины требует прекратить истериюВидео

22:19

Травма у Гарри и взрослая Лиза: семья Пугачевой побывала на концерте Орбакайте

21:52

Чем подкормить лук весной: что нельзя и что стоит использовать

21:44

Враг может ударить ракетами по Украине: СМИ назвали город, который под прицелом РФ

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
21:22

Гении среди нас: астрологи назвали 3 самых умных знака зодиака

21:20

Взрослый и высокий: Орбакайте показала младшего сына от чеченского бизнесмена

20:37

Как правильно хранить семена - простые методы проверки и хранения из дома

20:31

Как прочистить канализационные трубы: эффективные способы без вызова мастера

Реклама
20:30

"Есть много вопросов": у Путина отреагировали на 30-дневное прекращение огня

20:27

Перемирие на 30 дней: в ОП раскрыли план действий, если РФ отвергнет инициативу

19:48

Мокрый снег и мороз -5 градусов: Украину накрыла мощная непогода

19:46

Полнолуние в мае принесет 3 знакам зодиака грандиозный успех: гороскоп для каждого

19:28

"Китай знает, на что давить": эксперт раскрыл зависимость Путина от Си ЦзиньпинаВидео

19:13

Мясо будет мягким и сочным: найден рецепт идеального маринада для шашлыка

19:10

Когда у России закончатся танки?мнение

19:09

Цемент и бетон: отличия, свойства и правильное использование

18:17

Серая гниль будет не страшна: чем нужно опрыскать клубнику в мае

18:10

"Засуньте мирные планы...": Медведев грубо отреагировал на предложение о перемирии

17:49

Украина готова к прямым переговорам с Россией, но есть условие - СМИ

Реклама
17:21

Когда в Украине могут возобновить авиаперелеты с Европой: Стармер четко ответил

17:11

"Начало окончания войны": у Трампа прокомментировали прекращение огня на 30 дней

16:45

"У нас не будет Херсона": Зеленский сделал заявление о буферной зоне в Украине

16:32

Китайский гороскоп на завтра 11 мая: Быкам - трудности, Драконам - глупости

16:22

Козловский смог и я смогу: сеть взорвалась мемами после "освобождения" певцаВидео

16:15

Европейские лидеры обратиться к Путину и пригрозили новыми санкциями - детали

16:04

Требования РФ учтены: разработан план прекращения войны из 22 пунктов - СМИ

16:00

Белая полоса в жизни гарантирована: май 2025 года изменит жизнь 4 знаков

15:49

"Должно начаться 12 мая": Зеленский требует от РФ 30-дневного прекращения огняВидео

15:49

Сорняки на огороде: как быстро и эффективно избавиться от нежелательной растительности

15:34

Враг хочет расширить зону боевых действий: эксперт раскрыл циничный замысел РФ

15:28

Подготовка Путина к удару по ЕС: ИИ назвал страну, на которую могут напасть первой

15:00

Уже с 12 мая: Украина готова к полному прекращению огня на 30 дней

14:52

Почему важно сохранять тишину в своих домах 11 мая: какой праздник и день ангела

14:43

Название, о котором все забыли - как раньше назывался ХмельницкийВидео

14:32

Иностранные лидеры поехали в Москву не ради Путина: Коваленко назвал истинную причинуВидео

14:21

"Зеленский пойдет на это": назван неожиданный сценарий перемирия в Украине

14:20

Новая любовь и большая прибыль: что принесет Близнецам Сатурн до 2028 годаВидео

14:14

Трамп разочарован и не спит ночами из-за войны в Украине - WSJ

13:27

Удивит даже местных: почему на Львовщине одновременно было два областных центраВидео

Реклама
13:21

"Положить конец войне": Мерц готов встретиться с Путиным, но при одном условии

12:59

Как вернуть белоснежность полотенцам и простыням: простой лайфхак

12:50

Когда потепление накроет Украину: синоптик сказала точную дату

12:36

Почему Украина воздержалась от удара по РФ во время парада: названа причинаВидео

12:35

Удивительное домашнее удобрение для огурцов: садовод развенчала популярный мифВидео

12:05

Российскую оперную певицу и доверенное лицо Путина объявили в розыск

11:59

Путина поставили в неудобное положение во время парада: в ISW описали детали

11:48

Угроза наступления РФ на Одессу: полковник сказал, когда возможен удар врага

11:35

"Справедливо": Ким Чен Ын прокомментировал участие КНДР в войне на стороне РФ

11:22

Звезду "Служебного романа" госпитализировали в тяжелом состоянии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять