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В Венгрии заявили о том, что нашли "шпионов" и выслали украинских дипломатов

Алексей Тесля
9 мая 2025, 17:18
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Будапешт может препятствовать процессу европейской интеграции Украины, не исключает Петер Сийярто.
В Венгрии заявили о том, что нашли 'шпионов' и выслали украинских дипломатов
Петер Сийярто заявил о высылке украинских дипломатов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Будапешт объявил о высылке двух сотрудников украинского посольства
  • Сийярто обвинил Украину в ведении антивенгерской кампании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о решении выслать из страны двух сотрудников украинского посольства, обвинив их в якобы ведении шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием.

Сийярто обвинил Украину в ведении антивенгерской кампании и распространении дезинформации, направленной против Будапешта, сообщило издание hu24.

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"Мы, венгры, стремимся к миру, мы выступаем против войны. Мы никогда не поставляли оружие Украине и не допустим втягивания Венгрии в военный конфликт. Именно из-за этой позиции и начались попытки очернить Венгрию. В связи с этим сегодня были выдворены два украинских дипломата, которых мы подозреваем в шпионаже", — заявил глава венгерского МИД.

Также он дал понять, что Будапешт может препятствовать процессу европейской интеграции Украины.

"Народ Венгрии скоро решит, может ли Украина вступить в Европейский Союз. Мы не допустим оскорблений в адрес венгров", — подчеркнул Сийярто.

Украина разоблачила венгерских шпионов

Ранее в СБУ сообщили о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии в Украине. Глава МИД страны Петер Сийярто официально прокомментировал эту информацию.

По его словам, Будапешт пока не получал никаких сообщений от Киева о разоблачении сети венгерских шпионов, которая действовала в Закарпатской области.

Ранее Сийярто заявлял, что президент Украины должен понять, что каждый венгр имеет право высказывать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Украина стремится стать частью союза, в который Венгрия уже входит, а не наоборот. Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон.

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.

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Кто такой Петер Сийярто?

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

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