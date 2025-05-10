'Китай знает, на что давить': эксперт раскрыл зависимость Путина от Си Цзиньпина

Ключевые тезисы Коваленко:
- Военно-промышленный комплекс России выживает благодаря Китаю
- Трамп не сможет перетянуть Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем
- Война уже бы закончилась, если бы Путину не помогал Си Цзиньпин
Почти весь военно-промышленный комплекс РФ выживает благодаря Китаю. Несмотря на все усилия Трампа вовлечь Россию в противостояние с Китаем, Путин продолжает тесно сотрудничать с Си Цзиньпином. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Трамп должен понять, что никогда не сможет перетянуть Россию на свою сторону. Но Россия будет имитировать, что она готова стать на чью-то сторону. Но Китай Россию не отпустит", - заявил он.
Коваленко подчеркнул, что в 2022 году российский военно-промышленный комплекс находился в критическом состоянии: не хватало боеприпасов, останавливалось производство, были сорваны цепочки поставок. В этот момент решающую роль начал играть Китай, который массово поставляет в РФ станки и другое промышленное оборудование, что позволило расширить производственные мощности по изготовлению боеприпасов.
Кроме того, КНР обеспечивает Россию стратегическими компонентами для производства порохов - такими как нейтроцеллюлоза и хлопковая целлюлоза, в которых Китай является мировым лидером. Именно эти вещества критически необходимы для работы российских оборонных заводов.
"Почти весь военно-промышленный комплекс России (я не говорю о гражданской экономике) выживает за счет Китая. Если бы Китай не начал масштабно помогать России оборудованием и продукцией двойного назначения, война, пожалуй, уже бы закончилась. Нашей победой", - добавил эксперт.
По его словам, это и объясняет особую благодарность Путина Китаю, которая заметно перевешивает даже сотрудничество с Северной Кореей.
"Китай - это все-таки основной такой "теневой" союзник России. Россия от него никуда не денется. А Китай знает, на что давить. И он способен очень мощно надавить на нее. Поэтому никаких изменений ориентиров Москвы не будет", - резюмировал Коваленко.
Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как Путин опозорился на параде 9 мая:
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Напомним, 8 мая во время визита в Москву Си Цзиньпин назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка без доминирования США. Китай и Россия подтвердили общую позицию по войне в Украине.
Также лидер РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином заявил, что Россия поддерживает перенос китайских производств на свою территорию и готова создать для этого благоприятные условия. Он назвал двусторонние отношения между странами "образцовыми" и похвастался рекордным экспортом сырья в Китай.
Как сообщал Главред, нардеп Александр Мережко заявил, что Россия получает поддержку от авторитарного союза во главе с Китаем, который оказывает ей экономическую помощь и распространяет прокремлевскую риторику. Он призвал США и их союзников решительно поддержать Украину, чтобы не допустить победы объединения авторитарных государств.
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Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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