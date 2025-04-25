США поймут, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить РФ – эксперт

Что сказал Тарас Загородний:
- Трамп лупит по "оси зла", по Китаю и Ирану
- Войну Россия остановить не может по многим причинам
Президент США Дондаьд Трамп не снял ни одной санкции с России, разрешение бить ATACMS по территории РФ не отменено, применение западного оружия продолжается. А запущенный процесс снижения цен на нефть еще хуже для России, чем какие-то тарифы. Об этом в интервью Главреду сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний, говоря о том, почему американский президент давит только на Украину, а не на Москву.
По мнению Загороднего, Трамп лупит по "оси зла", по Китаю и Ирану.
"Поймите логику американцев и причины, почему они так бегают вокруг России. Страшный сон американцев – это распад России. Они всегда занимались спасением России, но хорошая новость в том, что Советский Союз они так и не спасли. А СССР был более мощной страной, чем нынешняя РФ. США исходят из логики войны с Китаем. Они хотят, чтобы Россия их поддержала в этой войне или хотя бы хранила нейтралитет", - говорит Загородний.
Однако, по мнению эксперта, еще более страшный сон для американцев – это общая граница с Китаем по Берингову проливу.
"Ведь все идет к тому, что Китай появится в Арктике. Сейчас Китай отделяет от Штатов Тихий океан, а будет отделять всего лишь Берингов пролив. И причем со стороны Аляски, у которой нет сухопутных путей с другими штатами США. Давление на Канаду – это тоже часть игр и войны с Китаем. Как защищать Аляску, если нет сухопутного пути сообщения – он идет через Канаду. Плюс Канада – это резерв минеральных ресурсов для войны с Китаем", - говорит Загородний.
По его словам, США придут к пониманию того, что Россию невозможно оторвать от Китая, и к здравой мысли о том, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить Россию.
"По-другому не получится. Россия – слабое звено. Войну она остановить не может по многим причинам, цена на нефть падает, Китай не позволит вырвать Россию из китайских объятий. Как говорят китайцы России: "Мы с вами навек". Но они не уточняют, что дружить с Россией можно и частями. Зачем Китаю Москва, чтобы качать нефть в Сибири? Потому Китай вполне может понять, что Россия ему не нужна, ведь она угрожает Европе – партнеру Китая по бизнесу. Нефть, лес и все остальное можно вывозить из России без Москвы. Так, Китай может поддержать свободолюбивый народ Бурятии или Алтайского края, или Тувы", - говорит эксперт.
По его мнению, Россия сейчас под тройным ударом: обвал цен на нефть, Китай, которому не нужна такая Россия, Турция, у которой свои пожелания по поводу "тюркского мира", который тянется до Тихого океана, ведь якуты – это же тоже "тюркский мир".
"А плюс еще Украина, которой сам Бог велел развалить Россию, это правильная мечта украинцев. В такой конфигурации ничего не клеится, как бы кто ни пытался шантажировать Украину. Если бы на Россию не давили, то россияне бы так не нервничали, а спокойно бы говорили, что никакого перемирия не будет. Но Россия нервничает, поскольку давление таки есть. Подчеркиваю, политика защиты интересов США автоматически бьет по России", - заявил Загородний.
Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине. По его словам, сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.
The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.
Ранее Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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