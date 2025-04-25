Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США поймут, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить РФ – эксперт

Виталий Кирсанов
25 апреля 2025, 13:17
42
По мнению Тараса Загороднего, страшный сон для американцев – это общая граница с Китаем по Берингову проливу.
Россия не может остановить войну, считает эксперт
Россия не может остановить войну, считает эксперт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Что сказал Тарас Загородний:

  • Трамп лупит по "оси зла", по Китаю и Ирану
  • Войну Россия остановить не может по многим причинам

Президент США Дондаьд Трамп не снял ни одной санкции с России, разрешение бить ATACMS по территории РФ не отменено, применение западного оружия продолжается. А запущенный процесс снижения цен на нефть еще хуже для России, чем какие-то тарифы. Об этом в интервью Главреду сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний, говоря о том, почему американский президент давит только на Украину, а не на Москву.

По мнению Загороднего, Трамп лупит по "оси зла", по Китаю и Ирану.

"Поймите логику американцев и причины, почему они так бегают вокруг России. Страшный сон американцев – это распад России. Они всегда занимались спасением России, но хорошая новость в том, что Советский Союз они так и не спасли. А СССР был более мощной страной, чем нынешняя РФ. США исходят из логики войны с Китаем. Они хотят, чтобы Россия их поддержала в этой войне или хотя бы хранила нейтралитет", - говорит Загородний.

Однако, по мнению эксперта, еще более страшный сон для американцев – это общая граница с Китаем по Берингову проливу.

"Ведь все идет к тому, что Китай появится в Арктике. Сейчас Китай отделяет от Штатов Тихий океан, а будет отделять всего лишь Берингов пролив. И причем со стороны Аляски, у которой нет сухопутных путей с другими штатами США. Давление на Канаду – это тоже часть игр и войны с Китаем. Как защищать Аляску, если нет сухопутного пути сообщения – он идет через Канаду. Плюс Канада – это резерв минеральных ресурсов для войны с Китаем", - говорит Загородний.

По его словам, США придут к пониманию того, что Россию невозможно оторвать от Китая, и к здравой мысли о том, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить Россию.

"По-другому не получится. Россия – слабое звено. Войну она остановить не может по многим причинам, цена на нефть падает, Китай не позволит вырвать Россию из китайских объятий. Как говорят китайцы России: "Мы с вами навек". Но они не уточняют, что дружить с Россией можно и частями. Зачем Китаю Москва, чтобы качать нефть в Сибири? Потому Китай вполне может понять, что Россия ему не нужна, ведь она угрожает Европе – партнеру Китая по бизнесу. Нефть, лес и все остальное можно вывозить из России без Москвы. Так, Китай может поддержать свободолюбивый народ Бурятии или Алтайского края, или Тувы", - говорит эксперт.

По его мнению, Россия сейчас под тройным ударом: обвал цен на нефть, Китай, которому не нужна такая Россия, Турция, у которой свои пожелания по поводу "тюркского мира", который тянется до Тихого океана, ведь якуты – это же тоже "тюркский мир".

"А плюс еще Украина, которой сам Бог велел развалить Россию, это правильная мечта украинцев. В такой конфигурации ничего не клеится, как бы кто ни пытался шантажировать Украину. Если бы на Россию не давили, то россияне бы так не нервничали, а спокойно бы говорили, что никакого перемирия не будет. Но Россия нервничает, поскольку давление таки есть. Подчеркиваю, политика защиты интересов США автоматически бьет по России", - заявил Загородний.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

https://glavred.info/interview/cena-na-neft-mozhet-upast-do-nulya-i-nizhe-ekonomike-rf-grozit-infarkt-v-2025-godu-zagorodniy-10658708.html Видео:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине. По его словам, сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.

The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

Ранее Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

Другие новости:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине санкции против России Тарас Загородний новости Украины новости Украины и мира война России и Украины
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

    Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

    13:49Война
    Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

    Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

    12:58Синоптик
    Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом замглавы Чечни

    Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом замглавы Чечни

    12:32Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

    Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

    "Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

    "Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

    За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

    За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

    Теперь он по карману всем: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

    Теперь он по карману всем: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

    Последние новости

    13:49

    Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

    13:36

    Лучшие универсалы с пробегом: эксперты назвали 10 моделей, достойных внимания

    13:28

    РФ вышла на новый уровень изготовления Искандеров: детали от Defence Express

    13:17

    США поймут, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить РФ – эксперт

    12:58

    Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

    Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – ЗагороднийЦена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний
    12:36

    Стоит ли избавляться от валюты: прогноз, что будет с долларом, гривной и евро

    12:32

    Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом замглавы ЧечниВидео

    12:25

    Взрывом отбросило на несколько метров: под Москвой подорвали топ-генерала Генштаба РФВидео

    12:16

    Деньги в опасности: украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк

    Реклама
    12:13

    Беременная СолоХа попала в больницу после высказываний Цымбалюка о ней - детали

    12:03

    Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

    11:45

    Больше 8 тысяч гривен: когда украинцам ждать повышения минимальной зарплаты

    11:35

    Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph

    11:30

    Выход США из мирных переговоров: Загородний оценил последствия для УкраиныВидео

    11:20

    Зачем класть губку в морозилку: простой трюк устранит огромную проблемуВидео

    11:01

    Ни Украине, ни РФ не достанется: смогут ли США взять ЗАЭС под свой контроль

    10:55

    "Можно найти лучших": эксперт сказал, кто может заменить США на переговорахВидео

    10:37

    НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку: примерные сроки

    10:36

    Китайский гороскоп на завтра 26 апреля: Тиграм - скорбь, Петухам - разочарования

    10:35

    Дроны атаковали аэродромы РФ в оккупированном Крыму: что известно

    Реклама
    10:24

    Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

    10:21

    От 500 до 1000 гривен: кто из пенсионеров получит хорошие прибавки к пенсии

    10:07

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

    10:00

    Известный продюсер рассказал о невыносимом поведении Натальи Могилевской

    09:50

    Секрет о котором молчали - раскрыт: какой был реальный курс доллара в СССРВидео

    09:41

    Карта Deep State онлайн за 25 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

    09:37

    Маргарин - полезный или вредный: из чего его делают и как не навредить здоровьюВидео

    09:32

    В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

    09:27

    Украина предложила провести саммит в Риме во время похорон Франциска – СМИ

    09:25

    Гороскоп на завтра 26 апреля: Ракам - радостная новость, Стрельцам - безумное веселье

    09:15

    "Это моя новая": путинист Лепс пришел на концерт с 15-летней девушкой

    09:00

    Бензин со спиртом, доллар по 49 и новые выплаты: что изменится с 1 мая в Украине

    08:38

    Трамп понял главное препятствие для мирного соглашения по Украине – WSJ

    08:37

    РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы, много пострадавшихФото

    08:35

    Потрепанный Константин Меладзе появился на публике

    08:10

    Два автора массового убийства мирного украинского населениямнение

    08:09

    Дизайнер Катя Сильченко тайно вышла замуж: кто стал ее мужем

    07:50

    ВС РФ оккупировали Калиново на Покровском направлении - DeepState

    06:53

    Когда в Украине возможно прекращение огня: Стармер дал свой прогноз

    06:10

    Удар по Украине не "ответка", а спланированный террормнение

    Реклама
    05:50

    Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти бабочку

    05:28

    Как быстро вымыть мультипечь до блеска: хитрый лайфхак из TikTok

    04:35

    Загадка для самых умных: чем отличаются 2 курицы

    03:30

    Как избежать штрафа за превышение скорости: поможет лишь одна кнопка в авто

    03:03

    Как правильно ставить крест - в голове или в ногах: ответ удивит многихВидео

    02:30

    Украина может "разойтись" с США: тревожный прогноз прекращения поставок Киеву

    01:30

    Настоящий украинский вайб: Шон Пенн привез с фронта символическую татуировку

    00:43

    В Харькове прогремели взрывы: город атаковали "Шахеды", на месте прилетов пожары

    00:10

    Известный музыкант признался, где служит после добровольной мобилизации

    24 апреля, четверг
    23:58

    "Мы показали им финишную прямую": у Трампа назвали условие завершения войны

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Пасха 2025
    Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
    Интересное
    Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
    Война с Россией
    Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять