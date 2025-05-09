Китай помогает РФ воевать против Украины: в Раде выдвинули громкое обвинение

Идет формирование союза авторитарных стран, лидером которого выступает Китай, подчеркнул Александр Мережко.

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КНР помогает РФ, говорят в Раде / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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Россия получает поддержку от КНР, считает Мережко

Идет формирование союза авторитарных стран

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил, что Россия получает поддержку от объединения авторитарных государств, во главе с Китаем, в своей агрессивной войне против Украины.

"Мы наблюдаем формирование союза авторитарных стран, лидером которого выступает Китай, и эти страны в той или иной степени способствуют действиям России, направленным против Украины. В такой ситуации крайне важно, чтобы демократический мир, в первую очередь США и их союзники, оказывали решительную поддержку Украине и не позволили авторитарной коалиции одержать верх", — подчеркнул он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", комментируя слова председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости устранения причин конфликта.

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/ Инфографика: Главред

Мережко отметил, что Китай, выступая в роли стратегического союзника России, оказывает ей экономическую поддержку, тем самым способствуя финансированию российской военной деятельности, а также активно распространяет прокремлёвскую риторику.

"Следует ясно осознавать, что Россия и Китай действуют согласованно, стремясь подорвать международный порядок, основанный на нормах права и международных правилах, а не на праве силы", — добавил он.

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Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и Службы безопасности Украины, Китай поставляет Российской Федерации оружие. В частности, речь идет об артиллерии и порохе.

Ранее Украина заподозрила Китай в помощи РФ в живой силе, ведь Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии.

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию о своих солдатах, которые принимали участие в боевых действиях в Донецкой области и заявило, что страна не направляла своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.

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Кто такой Александр Мережко? Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.

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