Вступление Украины в ЕС: Венгрия перенесла переговоры с Киевом

Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.

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Венгрия перенесла переговоры с Киевом / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

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Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп

На ситуацию отреагировала министр юстиции Ольга Стефанишина

Венгерская сторона перенесла запланированные переговоры с Украиной, которые касаются нацменьшинств. Консультации между делегациями должны были пройти в понедельник, 12 мая. Это стало бы началом регулярных переговоров, заявляют в Министерстве юстиции Украины в Telegram.

"Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая", - говорится в публикации. видео дня

Кроме того, сообщается, что консультации должны были проходить в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация. На какую дату перенесена встреча - не сообщается. Однако переговоры очень важны в контексте других переговоров - о членстве Украины в ЕС. У Венгрии есть множество требований к Украине. В частности, их сторона требует восстановить права, гарантирующие свободное использование венгерского языка, и право на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

На ситуацию отреагировала непосредственно вице-премьер по евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что "диалог должен быть продолжен".

Отметим, 23 июня 2022 года Европейский Совет официально предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо выполнить 7 условий. В ноябре 2023 года стало известно, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Среди них - изменение законодательства о нацменьшинствах. Тогда в Еврокомиссии отмечали, что выполнены не все рекомендации, изложенные "в заключении от июня 2023 года и ее дальнейшем заключении от октября 2023 года", в частности не внесены изменения "в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Вступление Украины в Европейский Союз - последние новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии - страны, которая входит в ЕС, заявил, что вступление Украины в Европейский Союз якобы "не является хорошей сделкой".

Накануне также президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведенного в Венгрии голосования по поддержке вступления Украины в Евросоюз заявил, что Виктор Орбан пытается втянуть Украину в выборы в своей стране и блокирует ее в ЕС.

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Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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