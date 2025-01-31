Когда закончится война в Украине: в НБУ опубликовали прогноз

Скорость возвращения экономики к нормальным условиям функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий.

https://glavred.info/ukraine/kogda-zakonchitsya-voyna-v-ukraine-v-nbu-opublikovali-prognoz-10635614.html Ссылка скопирована

Эксперты НБУ оценили сценарии развития войны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Нацбанк прогнозирует эскалацию боевых действий в 2025 году

Вероятность быстрого завершения войны менее 15%

Национальный банк Украины впервые оценил вероятность быстрого завершения боевых действий и обнародовал соответствующие выводы в январском инфляционном отчете 2025 года.

По прогнозам НБУ, шансы на быстрое прекращение войны оцениваются как низкие - менее 15%. Такая же вероятность у сценария начала масштабного восстановления страны.

видео дня

Наиболее вероятным вариантом (с вероятностью 25-50%) аналитики называют эскалацию войны, которая может привести к дальнейшим разрушениям промышленности и энергетическому дефициту. Такие угрозы потребуют увеличения бюджетных расходов.

На фоне геополитической напряженности риски для Украины остаются высокими, хотя международное сообщество продолжает работать над достижением справедливого мира.

Полномасштабная война с Россией остается главным фактором, влияющим на рост инфляции и замедление экономического развития.

"Российская агрессия обусловливает риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потери людей, территорий и производств. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий", - подытожили специалисты НБУ.

Что сейчас происходит на фронте - последние детали

Как сообщал Главред, войска РФ подошли вплотную к Покровска. Враг приблизился к автодороге и железной дороге, ведущей в Днепр.

В то же время ВСУ оттеснили врага на северных окраинах Котлино. Воины Украины заблокировали движение армии РФ по железной дороге от Котлино на Покровск.

В то же время в Курской области оккупанты совершили "жест доброй воли". Дело в том, что высокие потери среди войск КНДР заставляют Россию пересматривать тактику их использования.

Больше важных новостей:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред