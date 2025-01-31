Когда закончится война в Украине: в НБУ опубликовали прогноз

О чем речь:
- Нацбанк прогнозирует эскалацию боевых действий в 2025 году
- Вероятность быстрого завершения войны менее 15%
Национальный банк Украины впервые оценил вероятность быстрого завершения боевых действий и обнародовал соответствующие выводы в январском инфляционном отчете 2025 года.
По прогнозам НБУ, шансы на быстрое прекращение войны оцениваются как низкие - менее 15%. Такая же вероятность у сценария начала масштабного восстановления страны.
Наиболее вероятным вариантом (с вероятностью 25-50%) аналитики называют эскалацию войны, которая может привести к дальнейшим разрушениям промышленности и энергетическому дефициту. Такие угрозы потребуют увеличения бюджетных расходов.
На фоне геополитической напряженности риски для Украины остаются высокими, хотя международное сообщество продолжает работать над достижением справедливого мира.
Полномасштабная война с Россией остается главным фактором, влияющим на рост инфляции и замедление экономического развития.
"Российская агрессия обусловливает риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потери людей, территорий и производств. Скорость возвращения экономики к нормальным условиям функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий", - подытожили специалисты НБУ.
Что сейчас происходит на фронте - последние детали
Как сообщал Главред, войска РФ подошли вплотную к Покровска. Враг приблизился к автодороге и железной дороге, ведущей в Днепр.
В то же время ВСУ оттеснили врага на северных окраинах Котлино. Воины Украины заблокировали движение армии РФ по железной дороге от Котлино на Покровск.
В то же время в Курской области оккупанты совершили "жест доброй воли". Дело в том, что высокие потери среди войск КНДР заставляют Россию пересматривать тактику их использования.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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