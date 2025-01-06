Ситуация напряженная: враг хочет разрушить переправу на Купянском направлении

Ключевые тезисы:
- Оккупанты атаковали переправу через реку Оскол
- Обстрелы происходят вдоль всей линии соприкосновения
- Враг активно применяет FPV-дроны
На Купянском направлении армия страны-агрессора России атаковала переправу через реку Оскол. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
По его словам, россияне пытались разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру.
"Сегодня ночью враг пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, переправу с левого берега (Оскола - ред.) на правый, чем усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационных мероприятий. Сейчас работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику чуть ли не ежедневно", - сказал он.
В то же время, начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире "Суспільного" добавил, что ситуация в целом остается неизменной - она напряженная, обстрелы не прекращаются.
"Обстрелы происходят вдоль всей линии соприкосновения, начиная от Двуречной и заканчивая Кругляковкой. Утром под обстрелом была Кондрашовка, предварительно - из артиллерии. Повреждены дома, к счастью, без пострадавших. Вчера забрасывали КАБами в районах Купянска-Узлового, Ковшаровки и Осинового, это все Купянская городская тергромада", - отметил он.
Канашевич также подчеркнул, что враг активно применяет FPV-дроны.
"Больше всего беспокоит, что на левом берегу Оскола остаются около 1660 жителей района в Куриловской, Кондрашевской и Купянской громадах", - подытожил он.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что расстояние от линии фронта до центральной части Купянска уменьшилось до 2 километров.
Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко заявил, что армия страны-агрессора России пытается пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться к Купянску в Харьковской области.
Кроме того, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска зашли в городскую застройку Курахово. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника.
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Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
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