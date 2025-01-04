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Всего 2 километра: расстояние от фронта до центра Купянска сократилось

Мария Николишин
4 января 2025, 18:22
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Армия РФ бьет фактически перед центральным частям населенных пунктов.
Всего 2 километра: расстояние от фронта до центра Купянска сократилось
Ситуация в Купянске / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты активно обстреливают Купянск минометами и FPV-дронами
  • Расстояние от линии фронта до города уменьшилось до 2 км

Расстояние от линии фронта до центральной части Купянска уменьшилось до 2 километров. Об этом сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона.

По его словам, это позволяет оккупантам активно обстреливать город с помощью минометов и FPV-дронов.

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Он также добавил, что Ковшаровка и Купянск-Узловой хоть и находятся чуть дальше, но все равно находятся в зоне поражения российских минометов и FPV-дронов.

"Враг применяет все, ударяя фактически перед центральным частям населенных пунктов, где гражданская критическая инфраструктура. Никакой военной инфраструктуры ни до полномасштабного вторжения, ни сейчас нет", - отметил Беседин.

Всего 2 километра: расстояние от фронта до центра Купянска сократилось
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко заявил, что армия страны-агрессора России пытается пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться к Купянску в Харьковской области.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что РФ может войти на территорию Днепропетровской области в 2025 году, но у оккупантов нет возможностей для глубокого проникновения. Основная угроза идет с южного направления - из района Времовского выступления.

Майор и представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что в Часовом Яру Донецкой области ситуация остается стабильной по интенсивности боев. Российские войска закрепились в пригороде вблизи канала Северский Донец - Донбасс.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог.

27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.
Как пишет Forbes, к югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

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