'Единственный способ': Подоляк сказал, как НАТО может победить РФ

Россия готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине.

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Способ победить Россию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Ключевые тезисы:

У НАТО есть оружие, но его не готовы использовать

За счет Украины можно победить Россию

Если страна-агрессор Россия сохранит такие же темпы милитаризации страны, которые есть сегодня, то через пять лет у государств НАТО не будет ни одного шанса. Об этом в интервью телеканалу Freedom заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, единственный способ - это победить россиян с помощью Украины.

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"У них (государств НАТО, - ред.) достаточно много оружия, оно гораздо эффективнее, но они не готовы его использовать. Соответственно, если через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет никакого шанса", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что Россия готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине.

"Поэтому единственная возможность победить РФ - победить ее за счет Украины, то есть Украина это может сделать", - считает советник главы Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что если Украина не сможет победить Россию, то странам НАТО "стоит готовиться к крайне тяжелым последствиям".

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в РФ намерены продолжать войну до 2027 года, избегая переговоров о ее завершении. Там начали собирать ресурсы для продолжения конфликта.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что война в Украине может продолжаться еще не менее трех лет, 2025-й год не станет "годом последнего выстрела".

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни один переговорный процесс об окончании войны невозможен, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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