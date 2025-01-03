"Всё это есть уже": Свитан сделал неожиданное заявление о войсках НАТО в Украине

По его словам, военнослужащие стран НАТО уже давно помогают Украине.

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Свитан сделал неожиданное заявление о войсках НАТО в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В материале:

Эксперт рассказал, что делают военные НАТО в Украине

Почему они очень полезны для нас

Войска НАТО присутствуют на нашей территории с 2014 года: натовские инструктора, натовские атташе и прочие. Всё это военнослужащие стран НАТО.

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Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Вопрос – в количестве и задачах, которые они выполняют. В основном сейчас военные грузы сопровождаются натовскими военнослужащими, иногда вплоть до линии боевого соприкосновения, а потом передаются в воинские части: мы же не просто так получаем вооружения на десятки и сотни миллиардов долларов – эти вооружения идут в сопровождении", - отметил эксперт.

По его словам, также военнослужащие стран НАТО присутствуют и в обеспечении.

"Некоторые средства поражения или системы мы не можем эксплуатировать без участия натовских военнослужащих, поскольку есть определённые секретные ключи, которые нам никогда не передадут, пока Украина не вступит в НАТО. Всё это есть уже", - подытожил эксперт.

Война России и НАТО - что известно

Как сообщал Главред, недавно СМИ узнали о подготовке Альянса к агрессии РФ. Кремль может прибегнуть к новым гибридным атакам против Запада, считают журналисты.

Также стало известно, что РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Кроме этого, об угрозе нападения РФ предупредил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, НАТО должно готовиться к отражению атак. В то же время он предупредил, что все враждебные нападки агрессора могут спровоцировать запуск 5-й статьи Альянса.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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