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Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

Даяна Швец
25 декабря 2024, 01:42
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В течение следующего десятилетия в Украине, по словам Кулебы, могут появиться политики и партии, которые будут стремиться к мести.
Кулеба, НАТО, ВСУ
Кулеба считает, что реваншистские силы в Украине могут появиться через 10 лет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Что сказал Кулеба:

  • Реваншистские настроения в Украине могут вызвать новый конфликт с Россией
  • Путин нападет на НАТО только в случае победы над Украиной

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что в случае, если Украина не станет членом НАТО, это может привести к будущей войне с Россией из-за реваншистских настроений. Об этом он заявил в интервью для Kyiv Independent.

Экс-министр выразил мнение, что недовольство результатами переговоров может спровоцировать рост реваншистских настроений как в Украине, так и в России.

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"Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать", - заявил бывший министр.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

В течение следующего десятилетия в Украине, по его словам, могут появиться политики и партии, которые будут стремиться к мести.

Кулеба подчеркнул, что первое поколение украинских политиков после войны будет сосредоточено на восстановлении страны. Однако их преемники могут прийти к власти с настроениями на реванш, что потенциально способно обострить конфликт с Россией.

"Отвоевать территории, заставить Россию наконец заплатить... Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрываться во внутренней политике", - считает Кулеба.

Он также отметил, что избежать новой войны можно, если Украина возьмет на себя обязательства не провоцировать союзников на риск прямого конфликта с РФ. По его мнению, прекращение огня возможно и без вступления в НАТО, но это не станет гарантией завершения войны.

Кулеба предостерег, что Путин может рискнуть атаковать НАТО только в случае победы над Украиной, ведь военный потенциал Альянса остается непреодолимым для России.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Недавно Энтони Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе. Белый дом поддерживает путь Украины в НАТО и создали специальное командование для помощи в осуществлении реформ, заявил госсекретарь США.

В то же время, как писал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры Зеленского и Байдена. Он заявил, что лидеры стран будут говорить о вступлении в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что он обсудит с Байденом приглашение в НАТО. страна не может быть членом НАТО сейчас, но имеет шанс получить приглашение, считает президент.

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Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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