Берлин не будет стоять в стороне: может ли армия НАТО появиться в Украине - Писториус

Министр обороны Германии назвал условие для появления солдат Германии на территории Украины.

https://glavred.info/ukraine/berlin-ne-budet-stoyat-v-storone-mozhet-li-armiya-nato-poyavitsya-v-ukraine-pistorius-10624124.html Ссылка скопирована

Писториус назвал условие для появления миротворцев ФРГ в Украине / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Писториус заявил, что не отправит военных в Украину до завершения войны

Решение о миротворцах должно быть принято парламентом

Германия не останется не вовлеченной в столь важные вопросы

Немецкие солдаты вполне могут появиться в Украине, однако есть важное условие.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что может представить их прибытие. Однако прежде всего необходимо прекращение огня, цитирует его слова ntv.

видео дня

"Я хочу четко заявить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир - и когда будет понятно, как это выглядит. Например, будет ли существовать линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир? Как видите, здесь еще слишком много открытых вопросов, чтобы сделать заявление", - сказал Писториус.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

По словам Бориса Писториуса, это решение должен принять парламент.

Министр еще раз подчеркнул, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе, не будет стоять в стороне и не останется не вовлеченной.

Появление миротворцев в Украине - последние новости

Недавно в Foreign Policy рассказали о сценарии миротворцев в Украине. Речь идет о 90 тысячах "штыков" с танками, ПВО и авиацией.

В то же время, по данным Financial Times, Евросоюз не хочет вводить миротворцев в Украину без поддержки США. Еврочиновники выдвигают долгосрочные предложения по поддержке Украины, пишет издание.

Как сообщал Главред, также и британские войска могут отправить в Украину. Страна НАТО поможет Украине в обучении военных, заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Другие международные новости:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред