90 тысяч "штыков" с танками, ПВО и авиацией: СМИ о сценарии миротворцев в Украине

РФ не согласится, чтобы на линии разграничения появилась мощная группа войск стран НАТО.

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Появился сценарий ввода миротворцев в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

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Европе придется выделить от 75 до 90 тысяч военных

Миротворцы будут с танками, ПВО и боевой авиацией

Удержать от нового наступления закаленную в боях армию агрессора РФ могут лишь мощные миротворческие силы, способные воевать и удерживать свои позиции в случае российской агрессии, считает сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади.

Аналитик отмечает, что РФ не согласится, чтобы на линии разграничения появилась мощная группа войск стран НАТО, а обычных слабых миротворческих сил ООН будет недостаточно для сдерживания, пишет он в материале для Foreign Policy.

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Вероятный сценарий размещения миротворцев в Украине

Он пишет, что вероятным решением может быть сочетание двух вариантов:

традиционные нейтральные миротворцы, в идеале из стран глобального юга, могли бы патрулировать демилитаризованную зону вдоль линии прекращения огня;

мощные европейские силы быстрого реагирования могут разместиться дальше внутри Украины.

Эксперт не исключает, что для этого понадобится минимум пять бригад - примерно 25-30 тысяч военнослужащих. Но с учетом потребностей в ротации этих сил, реально придется выделить от 75 до 90 тысяч европейских военных, не считая вспомогательный персонал.

Он убежден, что теоретически Европа способна реализовать такой проект, но для этого придется решить немало организационных вопросов - как по вводу войск, так и по условиям их вывода. Кроме того, даже если войска США не зайдут на территорию Украины, американцам вероятно все же придется усилить свой контингент в Западной Европе, чтобы компенсировать перемещение европейских войск на восток континента.

"Эту операцию нельзя сравнить с развертыванием европейских сил в Афганистане или Ираке. Европейские силы должны быть готовы к интенсивным, широкомасштабным боевым действиям против России, а не к небольшим операциям против легковооруженных повстанцев. Это включает наличие четкого плана ответа на неизбежные российские провокации, включая диверсии за линией прекращения огня или "случайные" ракетные удары, которые убивают и ранят европейский персонал", - отмечает аналитик.

Он добавляет, что речь пойдет о размещении в Украине не только пехоты, но полноценных армий - с танками, бронетранспортерами, артиллерией, системами ПВО, средствами РЭБ и боевой авиацией.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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