'Он хитрый': эксперт объяснил, возможен ли ядерный удар - что задумал Лукашенко

Если Путин применит ядерное оружие в Украине, с военной точки зрения, он много не получит.

https://glavred.info/ukraine/on-hitryy-ekspert-obyasnil-vozmozhen-li-yadernyy-udar-chto-zadumal-lukashenko-10623626.html Ссылка скопирована

Эксперт объяснил. поведется ли Лукашенко на ядерную провокацию Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

Что сказал Эйдман:

Если бы Путин расширил войну на другие страны - по нему могли бы ударить ядеркой

Кремль может потерять партнеров, применив ядерное оружие в Украине

Лукашенко ввязываться в войну не нужно - только шантажировать

Не так давно, кроме России, бряцать ядерным оружием начала также и Беларусь. К примеру, Лукашенко начал хвастаться Орешником на белорусской территории, а также рассказывал о получении нескольких десятков ядерных боеголовок.

Возможен ли ядерный виток в этой войне ответил социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

видео дня

"Ядерный виток был бы возможен, если бы Путин, не дай Бог, прошел бы Украину и пошел дальше, на те же страны Балтии. Тогда, возможно, по нему шарахнули бы ядерным оружием. Сам Путин - трус, а потому никогда ядерное оружие не применит", - считает эксперт.

Кроме того, по мнению Игоря Эйдмана, если Путин применит ядерное оружие в Украине, с военной точки зрения, он много не получит.

"Но это была бы мировая гуманитарная катастрофа, и в этом случае от России отказались бы все, включая тех, кто сейчас с ней торгует. Например, Индия, которая сегодня является главным экспортером российской нефти, и даже Китай. Никто Путину не позволит применить ядерное оружие. Его партнеры не позволят ему бросаться ядерными бомбами. Поэтому он, кстати, и начал раскручивать бренд Орешник - видимо, Путину уже не позволяют даже угрожать ядерным оружием", - говорит Эйдман.

Более того, также социолог убежден, что сам Лукашенко - достаточно практичный человек, в отличие от Путина.

Типы ядерного вооружения / Инфографика Главреда

"Конечно, он военный преступник и отвратительный кровавый диктатор, но не параноик. Он - типичный диктатор, Габриэль Гарсия Маркес описывал таких. Лукашенко хотел превратить всю страну в свой колхоз, где он будет председателем, который будет всех шиковать. Понятно, что белорусам это не понравилось. А когда это произошло, Лукашенко их начал жестоко кошмарить", - говорит эксперт.

Но при этом, как обращает внимание Игорь Эйдман, ни в какую войну Лукашенко не лезет, хоть Путин его давно пытался втянуть в нее.

"Лукашенко хитрый: ввязываться в войну ему не нужно, а угрожать - да, потому что он боится, что на него нападут. Лукашенко боится, что Запад расправится и с ним, как с явным аллергеном для Евросоюза, когда Россия ослабнет", - говорит публицист.

Угроза ядерной эскалации - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский признался, пугают ли его угрозы Путина. По словам главы государства, мир не достаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны РФ.

По данным Sky News, Москва рассматривает новый опасный план. Россия готова возобновить ядерные испытания впервые с советских времен.

В свою очередь эксперт Максим Разумный также оценил угрозу удара РФ ядерным оружием по Украине. По его мнению, нет прямой связи между разрешением США бить ракетами ATACMS по России и применением ядерного оружия в этой войне.

Читайте также:

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"

Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред