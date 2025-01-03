'Последний выстрел - не в 2025-м': полковник сказал, сколько лет еще будет война

Ни крах РФ на других площадках в мире, ни давление экономических санкций пока не способны остановить Россию.

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Полковник сказал, сколько лет еще продлится война в Украине/ коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скрин

Основные тезисы Свитана:

Ни крах РФ на других площадках в мире, ни санкции пока не способны остановить Россию

2025 год не станет "годом последнего выстрела"

Война в Украине может продолжаться еще не менее трех лет

Война в Украине может продолжаться еще не менее трех лет, 2025-й год не станет "годом последнего выстрела".

Украине нужно строить профессиональную армию, чтобы победить страну-агрессора РФ. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

По словам Свитана, ни крах РФ на других площадках в мире, ни давление экономических санкций пока не способны остановить Россию. Он отметил, что любое поражение России где-то на других площадках лишь усиливает российскую армию.

"Ведь куда сбежали российские войска из Сирии? Часть - в Ливию, часть - в Россию. Российские войска возвращаются домой, и их приходится перемалывать на нашем театре военных действий. Поэтому геополитические моменты не приведут к прямому военному поражению России для нас. К военному поражению России в мире - да, приведут, но у нас, наоборот, российская армия усилится, и нам придется ее перемалывать. Это ляжет на наши плечи. Поэтому для нас я в этом не вижу положительных моментов", - сказал военный эксперт.

Также он отметил, что давление экономических санкций тоже не будет быстрым. Одномоментно невозможно завалить российскую экономику. Ее крах растягивают во времени, как растягивали во времени и крах экономики Советского Союза. Все это растянется на полтора-два, а то и три года.

"То есть где-то к 2027 году российская экономика ляжет настолько, что она не сможет обеспечивать государственное финансирование тех республик, из которых состоит Российская Федерация. Это тот же сценарий, по которому разрушался Советский Союз. Москва не смогла обеспечивать финансами республики, вот 15 республик и сказали, что в таком случае будут сами думать, как им жить и что им есть. То же самое будет и с Российской Федерацией, но это не произойдет ни в 2025, ни даже в 2026 году", - сказал Свитан.

По его словам, те экономические санкционные механизмы против России, которые сейчас запускаются, усилит еще и Трамп, потому что начнет давить Китай. Свитан отметил, что сейчас Россия не может упасть только потому, что Китай ее поддерживает.

"С Индией, я думаю, быстро вопрос решится, звонка хватит, а с Китаем США и Европе придется возиться год-полтора, чтобы обрезать щупальца, которые могут подпитывать российскую экономику. Конечно, хотелось бы пораньше. Теоретически такая возможность есть, на нее можно надеяться, как на "черного лебедя", как на табакерку, которая прилетит в лоб Путину, но не более того", - сказал военный эксперт.

Свитан отметил, что если реально раскладывать возможности, то на этот процесс уйдет года три, не меньше. Он подчеркнул, что не нужно слушать политиков, которые рассказывают, что 2025 год станет "годом последнего выстрела". По его словам, это примерно то же самое, что и обещание жарить шашлыки на майские в Крыму.

"Мы должны исходить из того, что воевать еще года три. И воевать должно не гражданское общество, а профессиональная армия. И мы ее построим, это уже видно, предпосылки для этого есть: прямой рекрутинг, механизм перевода, некоторые механизмы мобилизации и предложений, которые сейчас есть, очень хорошие соцпакеты начинают формироваться. Это все даст нам возможность с 2025 года наконец создать нашу УПА - Украинскую Профессиональную Армию. Когда мы создадим профессиональную армию, а не бусифицированную, воевать будут те, кто может и должен воевать, даже по своим некоторым генетическим способностям", - подытожил Свитан.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, Свитан назвал 2 главные задачи для Украины в 2025 году. Украине вряд ли удастся перехватить инициативу на фронте в 2025 году, считает военный эксперт.

Также ранее в АТЕШ раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном. На временно оккупированной Херсонщине значительно возросло количество сломанной техники, в частности лодок и гидроскутеров, рассказали партизаны.

Напомним, полковник ВСУ сказал, сможет ли РФ прорваться на Днепропетровщину. Для прорыва на Днепропетровщину России нужно значительно увеличить свои силы, заявил Роман Свитан.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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