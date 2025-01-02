Угроза есть, но не для Днепра: полковник ВСУ оценил планы РФ на Днепропетровщине

Для прорыва на Днепропетровщину России нужно значительно увеличить свои силы, заявил Роман Свитан.

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РФ может "затронуть" Днепропетровщину, но не оккупировать / Коллаж: Главред, фото: 144 отдельная пехотная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главные тезисы Свитана:

Россияне могут войти на территорию Днепропетровской области в 2025 году

Чтобы продвинуться, оккупанты должны увеличить свои силы

Вероятно, цель РФ - не захват области, а вытеснение ВСУ из определенных гарнизонов

РФ может войти на территорию Днепропетровской области в 2025 году, но у оккупантов нет возможностей для глубокого проникновения. Основная угроза идет с южного направления - из района Времовского выступа. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По его словам, район Времовского выступа, где расстояние до Днепропетровской области составляет менее 10 км, является потенциально опасным участком. Однако, чтобы войти на Днепропетровщину, оккупантам нужно значительно увеличить свои силы.

"Поэтому с юга россияне пока могут создать серьезные проблемы для нас именно в районе Времовского выступления. Но для этого противнику придется приложить серьезные усилия: ему нужно будет перебросить туда примерно такую же группировку, которая есть сейчас там - их там болтается 30-40 тысяч человек", - отметил Свитан.

Эксперт подчеркнул, что с увеличением группировки оккупанты могут только коснуться Днепропетровской области, но не зайти или начать ее оккупацию. Свитан предположил, что основной целью будет вытеснение украинских войск из гарнизона Новоселка и Большая Новоселка, Курахово и Покровска, а не полный захват территории.

"Итак, у противника есть возможности войти на территорию Днепропетровской области, но нет возможностей глубокого проникновения. Не думаю, что Днепропетровской области, а, тем более, Днепру, будет что-то угрожать в 2025 году", - добавил полковник.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Прорыв РФ в Днепропетровскую область - новости по теме

Напомним, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что существует угроза прорыва российских войск в Днепропетровскую область и наступления на Запорожье. Однако он отметил, что даже в случае входа оккупантов в Днепропетровскую область, для них это будет иметь лишь политическое значение.

Также оккупанты пытаются захватить Великую Новоселку в Донецкой области, сообщил Богдан Петренко, начальник отделения коммуникаций 48-й артбригады ВСУ. По его словам, Россия может планировать атаки на Днепропетровскую область, поскольку этот район является стратегическим узлом, что открывает возможности для дальнейших наступлений на север Донецкой области и на запад, в направлении Запорожской области.

Как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов уверен, что у врага недостаточно ресурсов для контроля над Покровском, не говоря уже о масштабном наступлении на Днепропетровщину.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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