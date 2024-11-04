Днепропетровщина под прицелом врага: эксперт поделился тревожным прогнозом

Днепропетровская область должна уже сейчас готовиться и формировать линии обороны.

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Ситуация на фронте остается сложной / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы эксперта:

Враг готовит наступление на Покровск

Днепропетровщина должна готовиться к боевым действиям

Начало боевых действий на границе с Днепропетровщиной напрямую будет зависеть от ситуации в Покровске. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, ситуация на Покровском направлении остается сложной, враг может начать масштабное наступление на город уже до конца этого года.

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При этом Коваленко добавляет, что пока рано говорить о начале боевых действий именно на границе с Днепропетровщиной и в самой Днепропетровской области.

"Относительно боев на Днепропетровщине, то говорить о таком сценарии еще рано с учетом того, что мы не знаем, какое развитие будет иметь ситуация во время наступления на Покровск. Сейчас даже Курахово еще не захвачено и не сформирован южный фланг для наступления на Покровск, чтобы говорить, что будет с Днепропетровской областью.", - объясняет военный обозреватель.

Покровск / Инфографика: Главред

Александр Коваленко подчеркивает, что Днепропетровская область должна уже сейчас готовиться и формировать линии обороны и рубежи.

"Это никогда не будет лишним. В целом все области, которые находятся возле зоны боевых действий должны быть к этому готовы. И Днепропетровщина - не исключение", - подчеркнул он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Напомним, французский OSINT-аналитик Клемент Молин в сети Х сообщал, что украинские военные готовятся к наступлению на Днепропетровскую область. По его словам, ВСУ уже якобы начали строить укрепления за Покровском в Донецкой области.

Впоследствии сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главред подчеркнул, что создание оборонительных укреплений - это не просто расходы, а вклад в безопасность области, города и страны в целом.

Недавно немецкий аналитик Юлиан Рьопке оценил опасения того, что бои могут в будущем сместиться в Днепропетровскую область. Он отметил, что Днепропетровская область - желаемая линия фронта для российских военных для любых переговоров о прекращении боевых действий.

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