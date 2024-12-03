Россия готовится открыть новый фронт в Украине: есть ли угроза боев за Запорожье

Россияне накапливают ресурсы для наступления в Запорожской области. Эксперты и аналитики отмечают, что ситуация Запорожье может существенно обостриться.

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Кратко:

Какова ситуация на Запорожском направлении

Почему россияне нацелились на Запорожье

Могут ли россияне начать наступление на Днепропетровщину

Российско-украинская война может войти в новую фазу, поскольку Кремль демонстрирует признаки подготовки к открытию нового фронта на юге Украины. Эксперты и аналитики предупреждают, что Запорожская область, которая уже стала эпицентром ожесточенных боевых действий, может стать ареной масштабного наступления со стороны России.

В то же время украинское военное командование усиливает оборонительные рубежи и готовится к вероятному усилению наступательных действий врага. Противостояние на южном фронте может стать ключевым фактором в дальнейшем развитии войны, определяя возможности Украины освобождать свои территории и сдерживать агрессора.

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Какова ситуация на Запорожском направлении

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, обсудив ситуацию на передовой. Он отметил, что наиболее сложными остаются Кураховское и Покровское направления, поблагодарив подразделения, которые эффективно уничтожают врага и сдерживают его продвижение.

"Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении", - отметил президент.

Есть ли угроза наступления РФ на Запорожье

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко акцентировал внимание на разграничении понятий "Запорожское направление" и "город Запорожье". По его словам, сейчас у российских войск не хватает ресурсов и живой силы для полномасштабного наступления на областной центр.

"К сожалению, я вижу, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и перекручивают слова других военных. Желательно этого не делать. Когда это делают россияне - оно понятно, информационная война все же", - резюмирует глава ЦПИ при СНБОУ.

Однако на Запорожском направлении враг готовит тактические штурмовые операции вблизи отдельных населенных пунктов. Как отмечает Коваленко, через пропаганду и военных корреспондентов Россия распространяет преувеличенные сообщения, чтобы сеять панику среди украинцев.

"Кураховское направление они рассматривают, как часть возможных действий в Запорожской области. Само же Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", - указывал он.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Россияне накапливают силы для удара

Россия может планировать активизацию боевых действий в направлении Запорожья. По данным ГУР МО, враг накапливает силы на этом направлении боевых действий. Начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич в интервью для "ТСН Тиждень" сообщил, что недавно противник пытался прорвать оборону на Запорожском направлении.

"Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь своей цели", - отметил Анатолий Баргилевич.

Баргилевич также прокомментировал ситуацию вокруг города Курахово, где продолжаются интенсивные бои. Он отметил, что украинские силы имеют шанс удержать контроль над этим направлением.

"Шанс всегда есть, и мы будем держать его столько, сколько сможем", - подчеркнул он.

Кто такой Анатолий Баргилевич? Анатолий Владиславович Баргилевич (род. 8 апреля 1969, с. Горщик, Коростенский район, Житомирская область, Украина) - украинский военный, генерал-лейтенант ВСУ. Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины (с 9 февраля 2024). Командующий Сил территориальной обороны ВСУ (9 октября 2023 - 9 февраля 2024). Бывший заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне (2020 - 2022), пишет Википедия.

Почему россияне нацелились на Запорожье

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в своей эксклюзивной колонке для Главреда отмечает, что планы России по захвату Запорожья существовали задолго до нынешнего этапа войны. После потери Херсона - единственного областного центра, который удалось оккупировать в 2022 году, - Путин поставил принципиальную цель захватить другой областной центр Украины.

"Для того, чтобы взять Харьков, противнику нужно гораздо больше группировки войск - 150-200 тысяч человек. А вот для захвата Запорожья нужна меньшая группировка. Кроме того, акцент сделан на Запорожской области еще и потому, что Россия включила ее в свою конституцию, как и Херсонскую область. Взять Херсон и всю Херсонщину сложно, поскольку придется форсировать Днепр, и понадобится очень много сил, которых у РФ сейчас нет", - указывает эксперт.

По словам Романенко, именно поэтому Кремль нацелился на Запорожье и Запорожскую область, пытаясь хоть как-то согласовать реальность с российской конституцией.

Он также отмечает, что около месяца назад российские войска начали интенсивно обстреливать Запорожье управляемыми авиационными бомбами (КАБами), готовя город к возможному штурму. Однако для масштабного наступления оккупантам нужно значительно больше сил. Прежде всего россияне сосредотачивают свои усилия на восточном фронте (Курахово и Покровск) и в Курской области.

"Донецкую область оккупанты "закроют" до зимы. На вопрос, достаточно ли 130 тысяч человек для операции по захвату Запорожья, ответ зависит от того, какие средства поражения будут использованы. При таком количестве войск и достаточном количестве техники, боеприпасов и других ресурсов противник может решить задачу по оккупации этого города, но только за счет уничтожения обороны и инфраструктуры средствами поражения, то есть полностью разбив город", - отметил Романенко.

Романенко отмечает, что захват Запорожья остается в планах России, и если она сможет накопить достаточно сил, то вполне вероятно начнет активные действия для реализации этого замысла.

"Более того, если для захвата Запорожья будет необходимо взорвать плотину Запорожской ГЭС или устроить провокацию на ЗАЭС, Россия все это сделает. Мы уже видели, что Россия наносила удары по дамбе Запорожской ГЭС, поэтому для нее не будет проблемой сделать это снова, если это будет необходимо для реализации планов Москвы. Россия пойдет на что угодно, лишь бы Запорожье было взято", - предупреждает эксперт.

По его словам, от Путина можно ожидать любых шагов, ведь для него главное - достижение стратегической цели. Сначала это вытеснение Вооруженных сил Украины из Курской области, затем полный захват Луганской и Донецкой областей в их административных границах, далее - Запорожье, а затем и Херсона. В случае успеха с Запорожьем Россия, вероятно, попытается захватить Херсон по суше. Однако на данный момент оккупантам не хватает ресурсов для осуществления такой масштабной операции.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Могут ли россияне начать наступление на Днепропетровщину

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Роман Костенко в комментарии для "24 канала" отметил, что угроза прорыва российских войск в Днепропетровскую область и наступления на Запорожье есть.

"Относительно прорыва россиян в Днепропетровскую область. Там стык трех областей, враг пытается прорваться. Если оккупанты даже зайдут в Днепропетровскую область, то это для них будет иметь исключительно политическое значение. Все равно нужно будет выравнивать фронт по границе Покровска", - отметил депутат.

В то же время по его мнению, пока россияне не планируют масштабных действий на Запорожском направлении, а недавняя переброска целой дивизии в Курскую область может свидетельствовать об определенной перегруппировке сил.

Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Реакция Запорожской ОВА на слухи о подготовке наступления РФ на Запорожье

Представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко опроверг слухи о подготовке российского наступления на Запорожье, назвав их информационно-психологической операцией (ИПСО) и призвал не поддаваться панике.

В эфире программы "День.LIVE" 2 декабря Коваленко отметил, что, несмотря на сложную ситуацию на Запорожском фронте, она остается контролируемой благодаря эффективному сотрудничеству военного командования с местными властями. Он также добавил, что область обеспечивает поддержку на более 2,2 млрд гривен, направленных на технику, беспилотники, системы связи и другие нужды.

"Это на российских свалках размещают подобного рода информацию. Цель главная - деморализация украинских военных и мирного населения, сеяние паники, отчаяния и т.д.", - добавил представитель Запорожской ОГА.

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