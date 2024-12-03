Украина испытывает новые типы ракет: Зеленский раскрыл подробности Ставки

Темой Ставки было восстановление инфраструктуры и ракетная программа Украины.

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Украина ускоряет производство ракет и дронов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Украина ускоряет производство ракет и испытывает новые типы вооружения

Обсуждены долгосрочные контракты на поставку FPV-дронов, разведывательных, дальнобойных дронов и дронов-ракет

Состоялось совещание по защите энергетической инфраструктуры и восстановительных работ

Во вторник, 3 декабря, состоялось заседание Ставки по производству оружия в стране. Украина ускоряет производство ракет и испытывает новые типы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел заседание Ставки. Основной вопрос - доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", - отметил он.

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Отдельно рассмотрели вопрос ракетной программы Украины. Президент заслушал доклады об испытаниях новых типов ракет и поблагодарил украинских разработчиков за их работу.

"Внимательно - по нашей ракетной программе. Разработка, заказ, поставки. Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", - рассказал президент.

По его словам, на заседании также обсуждались задачи по заключению контрактов на производство артиллерии для Вооруженных Сил Украины. Кроме того, президент провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим Воздушных сил.

"Докладывали по защите объектов энергетики и восстановительных работ. Определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины", - добавил глава государства.

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