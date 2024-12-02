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Западная пресса ошибается: Зеленский озвучил правду о реальных потерях Украины

Анна Косик
2 декабря 2024, 22:42
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Информация СМИ об около 80 тысяч погибших украинцев не соответствует действительности.
ВСУ, Зеленский
Озвучивать число потерь Зеленский отказался / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

  • Украина потеряла погибшими меньше, чем это пишут в СМИ
  • Подсчет погибших на оккупированных территориях пока невозможен

Недавно одно из американских СМИ опубликовало информацию о количестве погибших украинцев за время полномасштабного вторжения. Речь шла о 80 тысячах жертв.

Эту информацию в интервью Kyodo News прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, западные СМИ обнародовали ложные данные.

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"Я не могу поделиться цифрами. Кое-кто недавно, кажется в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Я хочу сказать, что нет - меньше. Гораздо меньше. Намного", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский рассказал о проблеме подсчета погибших украинцев на временно оккупированных территориях. Там, по его словам, зафиксировать все случаи невозможно.

"В большинстве своем это гражданское население. Во время оккупации там были и гражданские и военные и правоохранители. Сколько их погибло, замучено в плену мы не знаем. Я говорю только о фиксации военных, которые (погибли - Главред) на нашей территории, контролируемых нами", - пояснил президент.

Потери Украины за время полномасштабного вторжения - что известно

Напомним, по данным западной разведки, представителей оборонного ведомства, а также ресурса Ualosses, Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных погибшими за годы полномасштабного вторжения агрессора РФ, а еще около 400 тысяч солдат могли получить тяжелые ранения.

Ранее, как писал Главред, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко заявил, что данные о 80 тысячах погибших украинских военных являются завышенными.

Накануне Зеленский также не называл данные по количеству погибших защитников в ходе полномасштабного противостояния с Россией, однако подчеркивал, что разница с потерями России очень большая.

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Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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