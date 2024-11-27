Десятки тысяч жертв агрессии РФ: СМИ назвали число погибших украинских военных

Реальная доля мужчин, погибших на войне может быть выше, а еще есть те, кто получил тяжелые ранения.

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Названо число погибших бойцов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНИАН

Ключевое:

Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных

Россия за это время потеряла около 200 тысяч солдат

По данным западной разведки, представителей оборонного ведомства, а также ресурса Ualosses, Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных погибшими за годы полномасштабного вторжения агрессора РФ, а еще около 400 тысяч солдат могли получить тяжелые ранения.

"Данные дают приблизительное представление о количестве погибших. Они предполагают, что на сегодняшний день погибло по меньшей мере 60 000-100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 получили ранения, которые не позволяют им продолжать борьбу. Эти цифры не включают погибших среди гражданского населения", – пишет издание The Economist.

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При этом анализируются данные, опубликованные ресурсом UAlosses, согласно которым с 2022 года погибло по меньшей мере 60 435 украинских солдат. Согласно обнародованным данным, во время войны погибло более 0,5% довоенного населения Украины – мужчин призывного возраста (18-49 лет).

"Данные UAlosses не являются исчерпывающими, и возраст не всех солдат известен. Реальная доля мужчин, погибших на войне, выше. Еще больше доля тех, кто получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать. Если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится 6-8 тяжелораненых, то почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать", – отмечается в материале.

Вместе с тем авторы публикации утверждают, что страна-агрессор Россия за это время потеряла около 200 тысяч солдат уничтоженными.

Журналисты акцентируют, что в обеих странах количество погибших в боях в процентном соотношении к общей численности населения выше, чем в США во время Вьетнамской и Корейской войн вместе взятых.

"Их боевые потери быстро приближаются к американским потерям во Второй мировой войне. Потери России в Украине с 2022 года, не учитывая гибели завербованных ею иностранных боевиков, затмевают количество потерь от всех ее войн, начиная с 1945 года, вместе взятых", – сказано в статье.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о потерях Украины и России в войне. Ссылаясь на конфиденциальную украинскую оценку в начале этого года, в издании отметили, что количество погибших украинских военных составляет около 80 тысяч, а раненых - 400 тысяч.

Как сообщал Главред, в Верховной Раде назвали примерное количество потерь ВСУ на фронте. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко отметил, что названные WSJ цифры являются завышенными.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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