Всего почти миллион человек: стали известны потери Украины и России в войне - WSJ

По данным СМИ, российские оккупанты в ходе агрессии против Украины потеряли погибшими почти 200 тысяч военных, еще 400 тысяч - получили ранения.

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СМИ обнародовали потери Украины и России в войне / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Россия и Украина суммарно в ходе боевых действий потеряли погибшими и ранеными около одного миллиона военных. При этом количество погибших среди гражданского населения до сих пор неизвестно, ведь только во время российского захвата Мариуполя, по данным Human Rights Watch, погибло более 8 000 человек. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает "Бабель".

Украина и Россия почти не раскрывают данных о своих потерях в войне. Последний раз Москва официально сообщала о количестве погибших в сентябре 2022 года - это было 5 937 человек. Украина дала свою официальную оценку в феврале 2024 года - 31 тысяча погибших.

Какие потери Украины в войне против России

Издание WSJ, ссылаясь на конфиденциальную украинскую оценку в начале этого года, утверждает, что количество погибших украинских военных составляет около 80 тысяч, а раненых - 400 тысяч.

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Каковы потери России в войне против Украины

Западные разведки оценивают российские потери по-разному: некоторые источники говорят о почти 200 тысячах погибших и примерно 400 тысячах раненых, что совпадает с данными Генштаба ВСУ о 635 тысячах убитых и раненых россиян.

Демографическая ситуация в Украине

WSJ подчеркивает, что война создала значительные демографические проблемы для Украины, где по данным последней переписи населения 2001 года насчитывалось 48 миллионов жителей.

"По данным украинских демографов и чиновников, в начале 2022 года, до полномасштабного вторжения, это количество упало до 40 миллионов, причем в эту оценку входит население незаконно аннексированного Россией Крыма. Россия после оккупации Крыма провела на полуострове перепись населения и заявила, что там проживает 2,3 миллиона человек", - говорится в материале.

С начала войны в феврале 2022 года более 6 миллионов человек покинули Украину, а территории, контролируемые Киевом, сократились до 25-27 миллионов населения.

Александр Гладун из Института демографии имени Птухи отмечает, что довоенное население страны составляло 42 миллиона, а в начале этого года на подконтрольных правительству территориях проживало около 29 миллионов. Точные данные о численности населения можно будет получить лишь через несколько лет после войны, когда станет известно, сколько людей вернется на родину.

WSJ также отмечает, что долговременный эффект войны скажется на демографической ситуации: кроме гибели военных, в Украине зафиксирован самый низкий уровень рождаемости. За первые шесть месяцев этого года смертность превысила рождаемость в три раза: зарегистрировано около 250 тысяч смертей и только 87 тысяч рождений, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, встреча между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером не привела к изменению политики США относительно возможности использования украинскими военными американского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Российские войска накапливают силы для активизации наступления на Харьковщине, о чем сообщил командир подразделения TERRA 3 ОШБр Николай Волохов с позывным "Абдулла".

Также, по словам аналитика DeepState Романа Погорелого, российские войска на одном из участков в Курской области попали в окружение, однако выводы делать ещё рано, поскольку боевые действия продолжаются.

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