Собирают силы: Россия готовит наступление еще одном направлении фронта - 3 ОШБр

Россияне готовятся возобновить наступление на Харьковщине чтобы вернуть позиции, которые были утрачены в ходе последнего контрнаступления ВСУ, отмечает военный.

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Россия готовит наступление еще одном направлении фронта - 3 ОШБр / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупанты накапливают силы для активизации наступательных операций в Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил командир подразделения TERRA 3 ОШБр Николай Волохов с позывным "Абдулла".

"В последнее время мне казалось, что мы решили проблему с бронетехникой. Была определенная динамика с самого начала захода 3 ОШБр в зону ответственности на Харьковщине. Техники становилось меньше - сначала ее было очень много, мы ее жгли. А на данный момент мы наблюдаем увеличение бронетехники, увеличение активности РФ в использовании танков, БМП", - рассказал Волохов.

По его словам, наращивание количества российской техники может свидетельствовать о намерении врага активизировать наступательные действия на данном направлении фронта.

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Военный также отметил, что таким образом враг пытается провести разведку боем, чтобы проверить наши оборонительные позиции с учетом сезона и погодных условий. Вскоре начнется период, известный как "распутица", когда использование техники станет значительно сложнее.

"И кажется, будто они хотят сделать рывок, улучшить свои позиции. Хотят выбить нас с того участка, который не так давно мы отбили у них", - добавил Волохов.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на Харьковском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска на Харьковском направлении проводят единичные перемещения личного состава для пополнения потерь на передовой. В ОТГ "Харьков" сообщили, что в районе Глубокого враг также осуществляет инженерную разведку для поиска новых логистических путей.

Хотя противник готовится к возобновлению штурмовых действий, штурмовые группы часто отказываются выполнять приказы командования. Пресс-центр ОТГ "Харьков" отметил, что несмотря на давление на всех активных участках фронта, россияне не достигают успеха.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что Россия перебросила дополнительные подразделения в Харьковскую область и усилила штурмовые действия, пытаясь вернуть утраченные позиции.

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