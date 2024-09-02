ВСУ продвинулись возле стратегического для РФ населенного пункта: офицер раскрыл детали

Украинские военные смогли освободить часть территории вблизи Глубокого на Харьковщине и сейчас находятся в обороне, отметил офицер ВСУ.

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​ВСУ перешли в наступление и закрепились на новых позициях / Коллаж Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Силы обороны Украины за последние 2 недели смогли осуществить продвижение неподалеку от населенного пункта Глубокое в Харьковской области. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92 отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

По словам Маляревича, Глубокое является стратегически важным населенным пунктом, часть которого украинским защитникам удалось освободить.

Однако он отметил, что враг перегруппировался, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции на данном направлении боевых действий.

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"Поэтому сейчас там происходят такие интенсивные ударно-штабные действия с их стороны. Мы сейчас находимся на этом направлении в обороне и, в принципе, надежно держим свои линии защиты", - сказал военный.

Маляревич также подчеркнул, что бои вблизи Глубокого продолжаются, и наши защитники хорошо знают, чего ожидать от противника, а также какие российские подразделения движутся в их направлении.

Он отметил, что 11-й танковый полк России все еще находится в Глубоком, но из-за постоянных ротаций враг не задерживается на этом участке больше недели.

Кто такой Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Киевского городского совета 8 созыва, в 2022 году во время полномасштабного вторжения России присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ, младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно оттеснили оккупантов с части территории Харьковской области, где сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия. Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

На агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области до сих пор остаются заблокированы российские военные, которые уже несколько месяцев находятся в этой ловушке, рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на Харьковское направление, в частности на Волчанск, одновременно перебрасывая резервы в Курскую область, отметил командир БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко. Недавно Третья штурмовая бригада объявила о начале контрнаступательных действий на этом направлении. Захват Волчанска может создать россиянам плацдарм для дальнейших наступательных действий вблизи Купянска. В случае захвата Липецкой громады, враг снова сможет наносить артиллерийские удары по Харькову.

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