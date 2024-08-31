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ВСУ оттеснили врага и освободили территории: Жорин раскрыл успехи на Харьковщине

Руслана Заклинская
31 августа 2024, 20:34
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В Харьковской области украинские воины осуществляют стабилизационные действия, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.
ВСУ оттеснили врага и освободили территории: Жорин раскрыл успехи на Харьковщине
Украинские защитники закрепляются на освобожденных территориях Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины

Украинские военные успешно оттеснили оккупантов с территории Харьковской области. На этом направлении продолжаются стабилизационные действия. Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"На Харьковском направлении, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой сейчас продолжаются стабилизационные действия", - сообщил он.

Жорин пояснил, что после успешных штурмов и освобождения территорий украинским защитникам необходимо закрепиться на новых позициях.

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"При этом россияне постоянно пытаются вернуть утраченные позиции и бросают на это все новые и новые ресурсы. Которые мы успешно стираем", - добавил военный.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Ситуация в Харьковской области - главное

Как ранее сообщал Главред, россияне отвели часть войск с Харьковского на Курское направление, рассказал Виталий Саранцев. Оккупанты продолжают окапываться на севере Харьковщины, однако их активность снизилась.

В то же время ВСУ постепенно вытесняют оккупантов из Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Враг не сможет захватить ни Харьков, ни Украину.

Также продолжаются ожесточенные бои против российских оккупантов в районе села Глубокое, сообщил заместитель командира батальона ударник БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич. ВСУ работают над деоккупацией этого населенного пункта. Инициатива на стороне украинских войск, однако враг упорно защищается, используя все имеющиеся ресурсы.

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