Дроны падали всю ночь: как отработала украинская ПВО, детали от Воздушных Сил

В ночь на субботу, 31 августа, враг атаковал Украину 52-мя ударными БлЛА типа "Shahed-131/136", баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, для отражения нападения противника были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВС и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 25 - локально потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.видео дня
Силы противовоздушной обороны этой ночью отработали в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.
Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
Удары страны-агрессора России по Украине - что известно
Накануне начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в ночь на 31 августа атаке подверглась столица. Однако благодаря успешной работе ПВО Украины, удалось избежать жертв и разрушений в Киеве.
Предыдущей ночью, 30 августа, Россия запустила по территории Украины одну ракету и 18 ударных дронов. В результате противовоздушного боя украинская ПВО сбила 12 ударных дронов "Shahed-131/136", четыре вражеских дрона были локально потеряны.
До этого, 29 августа противник атаковал Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Тогда были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
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