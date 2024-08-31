Дроны падали всю ночь: как отработала украинская ПВО, детали от Воздушных Сил

Оккупанты атаковали Украину из Курской и Воронежской областей РФ, а также временно оккупированной Донетчины.

https://glavred.info/ukraine/drony-padali-vsyu-noch-kak-otrabotala-ukrainskaya-pvo-detali-ot-vozdushnyh-sil-10593116.html Ссылка скопирована

В 8 областях Украины этой ночью отражали атаку РФ силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны, ua.depositphotos.com

В ночь на субботу, 31 августа, враг атаковал Украину 52-мя ударными БлЛА типа "Shahed-131/136", баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, для отражения нападения противника были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВС и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 25 - локально потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Республику Беларусь", - говорится в сообщении. видео дня

Статистика сбития вражеских целей этой ночью / Фото: Воздушные Силы ВС Украины

Силы противовоздушной обороны этой ночью отработали в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары страны-агрессора России по Украине - что известно

Накануне начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в ночь на 31 августа атаке подверглась столица. Однако благодаря успешной работе ПВО Украины, удалось избежать жертв и разрушений в Киеве.

Предыдущей ночью, 30 августа, Россия запустила по территории Украины одну ракету и 18 ударных дронов. В результате противовоздушного боя украинская ПВО сбила 12 ударных дронов "Shahed-131/136", четыре вражеских дрона были локально потеряны.

До этого, 29 августа противник атаковал Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Тогда были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Читайте также о вражеских атаках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред