РФ запустила по Украине 3 ракеты и 74 'Шахеда': сколько целей удалось сбить

В ночь на 29 августа 2024 года противник атаковал Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Он отметил, что атаки происходили из воздушного пространства Курской и Белгородской областей РФ и из районов: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск.
Сообщается, что к отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Еще 14 ударных БпЛА локально потеряны (упали) на территории Украины", - подчеркнул Олещук.
Он также добавил, что противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей.
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 29 августа Киев отражал атаку вражеских дронов. В столице работала противовоздушная оборона. В нескольких районах зафиксировано падение обломков.
27 августа российские оккупанты также атаковали Украину ударными беспилотниками. РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы были слышны в Сумской области и в самом областном центре.
Кроме того, страна-агрессор Россия в понедельник, 26 августа, нанесла по Украине самый массированный удар ракетами и дронами. Российские оккупанты запустили 127 ракет и 109 ударных беспилотников.
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