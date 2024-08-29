РФ запустила по Украине 3 ракеты и 74 'Шахеда': сколько целей удалось сбить

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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РФ запустила по Украине 3 ракеты и 74 "Шахеда" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

В ночь на 29 августа 2024 года противник атаковал Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что атаки происходили из воздушного пространства Курской и Белгородской областей РФ и из районов: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск.

Сообщается, что к отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Еще 14 ударных БпЛА локально потеряны (упали) на территории Украины", - подчеркнул Олещук.

Он также добавил, что противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей.

Как отработала ПВО / фото: Николай Олещук

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 29 августа Киев отражал атаку вражеских дронов. В столице работала противовоздушная оборона. В нескольких районах зафиксировано падение обломков.

27 августа российские оккупанты также атаковали Украину ударными беспилотниками. РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы были слышны в Сумской области и в самом областном центре.

Кроме того, страна-агрессор Россия в понедельник, 26 августа, нанесла по Украине самый массированный удар ракетами и дронами. Российские оккупанты запустили 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

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