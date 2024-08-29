Киев атакуют дроны: обломки беспилотника упали на детскую площадку

Утром 29 августа Киев отбивает атаку вражеских дронов. В столице работает противовоздушная оборона. В нескольких районах зафиксировано падение обломков.
Как сообщает Киевская городская военная администрация, в Днепровском районе города зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.
В результате атаки ударных БпЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки.
"Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме. Информация о пострадавших устанавливается. На место выехали оперативные службы", - говорится в сообщении.
В Деснянском районе города обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Воздушные атаки РФ на Украину
В среду, 28 августа, в Кривом Роге прогремели взрывы - оккупанты атаковали город ракетой. В результате удара РФ есть пострадавшие.
В ночь на 27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге. Четырехэтажное здание частично разрушено. Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по центру города возросло до четырех человек.
В результате атаки российских "Шахедов" на Запорожье 27 августа погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.
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