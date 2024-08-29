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Киев атакуют дроны: обломки беспилотника упали на детскую площадку

Анна Ярославская
29 августа 2024, 06:39
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В Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах зафиксировано падение обломков.
Атака дронов
Утром 29 августа Киев атакуют дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Утром 29 августа Киев отбивает атаку вражеских дронов. В столице работает противовоздушная оборона. В нескольких районах зафиксировано падение обломков.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, в Днепровском районе города зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

В результате атаки ударных БпЛА в Голосеевском районе Киева произошло падение обломков на территорию жилой застройки.

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"Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме. Информация о пострадавших устанавливается. На место выехали оперативные службы", - говорится в сообщении.

В Деснянском районе города обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Воздушные атаки РФ на Украину

​В среду, 28 августа, в Кривом Роге прогремели взрывы - оккупанты атаковали город ракетой. В результате удара РФ есть пострадавшие.

В ночь на 27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге. Четырехэтажное здание частично разрушено. Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по центру города возросло до четырех человек.

В результате атаки российских "Шахедов" на Запорожье 27 августа погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

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