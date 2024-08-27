РФ атаковала дронами Запорожье: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты нанесли семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района.

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Ночью РФ атаковала дронами Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

В результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

"Один человек погиб, двое - ранены. Такие последствия ночной атаки "Шахедами" на Запорожье", - сначала написал в Telegram Федоров.

Позже он уточнил, что погибли два человека (мужина и женщина), четверо - ранены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.

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По предварительным данным, россияне нанесли семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района.

Федоров сообщил, что погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина.

"Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории", - добавил глава ОВА.

По его словам, в больнице находятся четверо пострадавших:

86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела;

мужчина 59 лет в состоянии средней тяжести;

две женщины – 30 и 56 лет – с легкими травмами.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

В 7:35 Федоров сообщил, что количество жертв и раненых выросло.

"Трое погибших и пятеро раненых в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району", - написал он.

Последствия атаки рф на Запорожскую область / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Ночная атака РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога объявлена во многих областях страны.

РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы было слышно в Сумской области и в самом областном центре. Также известно, что "Шахеды" летели через Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Винницкую области. Через Сумскую область они долетели до Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей. Дроны было слышно и в Полтавской области.

Кроме того, РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что с места удара очень плохие новости.

Местные Telegram-каналы заявили, что россияне ударили баллистической ракетой прямо по зданию отеля. Известно, что есть много погибших и раненых, под завалами до сих пор могут быть люди. Сообщается, что в здании было много гражданских.

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