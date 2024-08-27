РФ атаковала дронами Запорожье: есть погибшие и раненые

В результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.
"Один человек погиб, двое - ранены. Такие последствия ночной атаки "Шахедами" на Запорожье", - сначала написал в Telegram Федоров.
Позже он уточнил, что погибли два человека (мужина и женщина), четверо - ранены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.
По предварительным данным, россияне нанесли семь ударов беспилотниками по территории Запорожья и Запорожского района.
Федоров сообщил, что погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина.
"Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории", - добавил глава ОВА.
По его словам, в больнице находятся четверо пострадавших:
- 86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела;
- мужчина 59 лет в состоянии средней тяжести;
- две женщины – 30 и 56 лет – с легкими травмами.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
В 7:35 Федоров сообщил, что количество жертв и раненых выросло.
"Трое погибших и пятеро раненых в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району", - написал он.
Ночная атака РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога объявлена во многих областях страны.
РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы было слышно в Сумской области и в самом областном центре. Также известно, что "Шахеды" летели через Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Винницкую области. Через Сумскую область они долетели до Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей. Дроны было слышно и в Полтавской области.
Кроме того, РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что с места удара очень плохие новости.
Местные Telegram-каналы заявили, что россияне ударили баллистической ракетой прямо по зданию отеля. Известно, что есть много погибших и раненых, под завалами до сих пор могут быть люди. Сообщается, что в здании было много гражданских.
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