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"Сделают в любом случае": Гетьман выдал неутешительный сценарий атаки РФ по Украине

Юлия Закрепа
25 августа 2024, 14:22обновлено 25 августа, 14:57
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Алексей Гетьман заявил, что чем дольше нет обстрелов, тем больше ракет они смогли накопить.
'Сделают в любом случае': Гетьман выдал неутешительный сценарий атаки РФ по Украине
Россия готовит массированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что в ближайшие дни россияне могут нанести массированный удар по Украине.

"22-го были разговоры, что будут 23-го, 24-го обстрелы. Тогда я спрогнозировал и, слава Богу, не ошибся, что обстрелов не будет, по крайней мере массированных. Потому что россияне в последнее время, может где-то около года, понимают, что в важные даты для нас, или в важные даты для них мы ожидаем от россиян мощных обстрелов и готовимся тщательно к этому. И они выбирают немного другую тактику - выжидают, когда праздники закончатся и наша бдительность немножечко угаснет. Через 2-3 дня, через 4, они тогда сделают уже какие-то серьезные массированные обстрелы. Думаю, что это прогноз того, что обстрелы будут, мы не сомневаемся. А то, что они будут в ближайшие дни, это, к сожалению, тоже прогноз, но не такой уж приятный, что не будет 23-го, 24-го - в День флага и в День Независимости", - рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Также майор запаса НГУ спрогнозировал, сколько ракет может запустить враг, ведь чем дольше нет обстрелов, тем больше ракет они смогли накопить, они же изготавливают до сотни ракет в месяц.

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

"То, что изготовили, они по нам запустят, и можно ожидать, что удар может быть очень сильным или ударов будет несколько. Удар может быть не менее ста ракет одновременно, или несколько ударов с интервалом, может, в день по 30-40 ракет. Они это сделают в любом случае. Война не прекратилась, и их обстрелы тоже не прекратились. Обстрелы приграничных территорий происходят преимущественно теми средствами, которые не надо долго готовить. Чтобы подготовить удар, например, крылатыми ракетами Ту-95, надо собрать их в одном месте, прописать летное задание и дальше загрузить ракеты - они непросто загружаются, как мешки с картошкой в машину, там есть определенные технологические процедуры. Поэтому они подготовятся и будут нападать, а по приграничным областям они могут стрелять, что они и делают почти каждый день", - считает Алексей Гетьман.

Обстрел Украины: что известно

Напомним, что 25 августа российский враг мощно ударил по Харькову и Чугуеву. Игорь Терехов сообщил, что оккупанты в ночь на 25 августа нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву. Прозвучали мощные взрывы и известно о 7 пострадавших.

24 августа РФ ударила по городу Сумы, есть раненые. Оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре города. Местные жители сообщили, что слышали пролет ракеты и через секунду-две раздался мощный взрыв. Глава Сумской ГОА Алексей Дрозденко заявил, что на месте фиксируют обломки ракеты.

23 августа РФ ударила по центру Купянска-Узлового. В результате обстрела есть погибшие. Кроме того, в ОГА добавили, что в результате российского удара по меньшей мере двое гражданских граждан получили ранения. На месте работают профильные службы.

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