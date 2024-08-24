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РФ нужно 50 тысяч военных, чтобы отбить Курщину: их "и близко нет" - NYT

Руслана Заклинская
24 августа 2024, 20:33
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Несмотря на то, что ВСУ захватили ряд населенных пунктов, украинская армия пока не достигла главной цели операции в Курской области, отметили журналисты.
РФ нужно 50 тысяч военных, чтобы отбить Курщину: их 'и близко нет' - NYT
России катастрофически не хватает военных, чтобы остановить наступление в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная бригада территориальной обороны

России нужно от 15 до 20 бригад или около 50 тысяч военных, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с территорий, которые они захватили в Курской области во время наступления. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на оценки анонимных американских чиновников.

Как отмечает издание, сейчас РФ "даже близко не имеет" достаточного количества сил в приграничных районах. Зато Украина задействовала примерно 10 тысяч военных в операции на Курщине.

По словам американских чиновников, чем больше российских территорий захватывает украинская армия, тем труднее будет защищать их от возможного контрнаступления России. В то же время они предполагают, что Украина не планирует долго удерживать позиции в Курской области, поскольку ВСУ не роют траншеи, не минируют поля и не возводят заграждения для сдерживания российской бронетехники.

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Один из чиновников Пентагона отметил, что задержка в строительстве оборонительных линий не обязательно свидетельствует о намерении Украины оставить занятые позиции. Он подчеркнул, что украинские войска планируют продвинуться дальше перед тем, как перейти в оборону.

"Администрация ценит риск, на который пошли украинцы, и поражена командованием, контролем и координацией, которую они продемонстрировали", - сказала Эвелин Фаркас, бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона по вопросам Украины в администрации Обамы.

Американские военные утверждают, что наступлением на Курскую область РФ Украина сумела показать, что она умеет проводить "общевойсковой" маневр - синхронные атаки пехоты, бронетехники и артиллерии.

В материале отметили, что хотя украинской армии удалось захватить несколько населенных пунктов в Курской области, главная цель наступления - заставить Россию перебросить войска с востока Украины - пока не достигнута.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 августа, подчеркнул, что ВСУ разрушили еще один миф о России операцией в Курской области - так называемые красные линии Москвы. Однако этого наступления не было бы, если бы Запад был смелее относительно разрешений бить вглубь России.

Также 24 августа Зеленский заявил, что наступление украинских военных на Курском направлении было превентивным ударом, направленным на срыв планов РФ по оккупации Сумской области. Он подтвердил, что операция в Курской области является сложной, но она идет по плану и уже приносит результаты, в частности в пополнении обменного фонда.

Как сообщал Главред, операция Сил обороны Украины в Курской области выявила слабые места российских оккупантов и продемонстрировала, что Киев способен переломить ход войны. Наступление ВСУ подчеркнуло, что западные ограничения на применение оружия являются надуманными и подлежат пересмотру, считает генерал-майор Мик Райан.

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