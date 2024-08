РФ нужно 50 тысяч военных, чтобы отбить Курщину: их 'и близко нет' - NYT

России нужно от 15 до 20 бригад или около 50 тысяч военных, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с территорий, которые они захватили в Курской области во время наступления. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на оценки анонимных американских чиновников.

Как отмечает издание, сейчас РФ "даже близко не имеет" достаточного количества сил в приграничных районах. Зато Украина задействовала примерно 10 тысяч военных в операции на Курщине.

По словам американских чиновников, чем больше российских территорий захватывает украинская армия, тем труднее будет защищать их от возможного контрнаступления России. В то же время они предполагают, что Украина не планирует долго удерживать позиции в Курской области, поскольку ВСУ не роют траншеи, не минируют поля и не возводят заграждения для сдерживания российской бронетехники.

Один из чиновников Пентагона отметил, что задержка в строительстве оборонительных линий не обязательно свидетельствует о намерении Украины оставить занятые позиции. Он подчеркнул, что украинские войска планируют продвинуться дальше перед тем, как перейти в оборону.

Американские военные утверждают, что наступлением на Курскую область РФ Украина сумела показать, что она умеет проводить "общевойсковой" маневр - синхронные атаки пехоты, бронетехники и артиллерии.

В материале отметили, что хотя украинской армии удалось захватить несколько населенных пунктов в Курской области, главная цель наступления - заставить Россию перебросить войска с востока Украины - пока не достигнута.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.