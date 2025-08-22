Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

Анна Подгорная
22 августа 2025, 01:30
11
Предательница Королева, похоже, больше не может держать свою мимику под контролем.
Наташа Королева
Наташа Королева и Тарзан - певица опозорилась странными фото с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Кратко:

  • Наташа Королева в честь годовщины свадьбы с Тарзаном показала их фото
  • Подборка получилась слишком чудаковатой даже для их пары

Певица-предательница Наташа Королева вознеслась на вершину своих нелепых кривляний - похоже, что даже ее собственный брак превратился для нее в нелепую шутку. Уже 22 года ее спутником является Сергей Глушко, он же Тарзан - стриптизер и весьма буйный путинист, который одобряет уничтожение Украины, и промышляет непристойными спектаклями.

Сегодня Королева похвасталась, что она и Тарзан празднуют медную свадьбу - 22 года законного брака. При этом поздравить себя и избранника с этим событием она решила весьма сомнительным способом: в своем блоге в Instagram она опубликовала подборку вероятно из худших фото, которые были сняты за проведенное ими вместе время.

видео дня

В кадре муж и жена корчили рожи, примеряли чудаковатые наряды, принимали нескромные позы. При этом комментарии к этим снимкам Королева тщательно чистит - там нет ни одного отрицательного, хотя снимки выглядят не очень приятно.

Наташа Королева, Тарзан
Наташа Королева и Тарзан - певица опозорилась странными фото с мужем / instagram.com/koroleva__star
Наташа Королева, Тарзан
Наташа Королева и Тарзан - певица опозорилась странными фото с мужем / instagram.com/koroleva__star
Наташа Королева, Тарзан
Наташа Королева и Тарзан - певица опозорилась странными фото с мужем / instagram.com/koroleva__star
Наташа Королева, Тарзан
Наташа Королева и Тарзан - певица опозорилась странными фото с мужем / instagram.com/koroleva__star

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что в деле о самоубийстве мужа Анны Седоковой появился новый поворот. Родственники Яниса Тиммы обратились к законодательству, чтобы доказать причастность певицы к трагедии.

Также певица-путинистка путинистка Валерия заговорила о разводе с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным из-за его тяжелого и скандального характера.

Читайте также:

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Наташа Королева Тарзан новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

02:15Фронт
"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии Кремля

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии Кремля

00:17Война
Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:33Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Последние новости

02:22

Таким разбивают сердце: ТОП-4 знака, которые доверяют людям слишком быстро

02:15

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

01:30

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

00:45

Что такое "клямра": лишь единицы смогут сказать, что означает словоВидео

00:17

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии КремляВидео

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
21 августа, четверг
23:57

Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару впервые стал отцом: первые фото

23:35

Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внукВидео

23:33

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:24

Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

Реклама
22:41

"После этого Трамп умывает руки": чего ждать от встречи Зеленского и ПутинаВидео

22:19

"Проиграем войну": эксперт раскрыл худший сценарий и назвал главную ошибку

22:11

"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

21:41

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники историиВидео

21:29

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

20:54

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:52

"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

20:28

"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

20:18

Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

19:53

Простые действия, и голубика готова к зиме: садовод объяснила, как подготовить кустыВидео

19:37

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

Реклама
19:29

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

19:19

"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о миреВидео

19:10

Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трампмнение

18:53

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

18:52

"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

18:45

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

18:44

В Украине больше не будет ПТУ и "бурс" - чем их заменят

18:25

Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очисткиВидео

18:22

Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме

18:00

Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с кареВидео

17:52

"Таких в мире нет": названа главная особенность украинской ракеты "Фламинго"

17:49

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

17:44

Папина или мамина: Positiff показал лицо восьмимесячной дочери вблизи

17:34

Сильно моложе: бывшего Джессики Альбы подловили за поцелуями с копией актрисы

17:19

С тонной взрывчатки: новые детали производства дальнобойной ракеты Фламинго

17:09

Фонд Андрея Матюхи объявил о партнерстве с "Укренерго" в рамках программы защиты ремонтников актуально

17:06

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

16:46

"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

16:42

Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

16:41

Будет ли референдум о судьбе оккупированных территорий - Ермак сделал заявление

Реклама
16:39

Главный секрет нежного картофельного пюре: чем нужно заменить сливочное масло

16:37

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоВидео

16:32

4 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 22 августа

16:26

Где число 76 среди большого количества чисел 79: только самые внимательные заметят

16:25

Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

16:16

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

16:12

Как избавиться от запаха секонд-хенда: малоизвестный, но действенный метод

15:50

Он был координатором: задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока

15:41

Существенный рост или резкое падение: чего ждать от курса валют уже с 25 августа

15:36

Надя Дорофеева призналась, о чем сожалеет: "Я бы хотела успеть"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять