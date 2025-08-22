Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

Предательница Королева, похоже, больше не может держать свою мимику под контролем.

Наташа Королева и Тарзан - певица опозорилась странными фото с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Кратко:

Наташа Королева в честь годовщины свадьбы с Тарзаном показала их фото

Подборка получилась слишком чудаковатой даже для их пары

Певица-предательница Наташа Королева вознеслась на вершину своих нелепых кривляний - похоже, что даже ее собственный брак превратился для нее в нелепую шутку. Уже 22 года ее спутником является Сергей Глушко, он же Тарзан - стриптизер и весьма буйный путинист, который одобряет уничтожение Украины, и промышляет непристойными спектаклями.

Сегодня Королева похвасталась, что она и Тарзан празднуют медную свадьбу - 22 года законного брака. При этом поздравить себя и избранника с этим событием она решила весьма сомнительным способом: в своем блоге в Instagram она опубликовала подборку вероятно из худших фото, которые были сняты за проведенное ими вместе время.

В кадре муж и жена корчили рожи, примеряли чудаковатые наряды, принимали нескромные позы. При этом комментарии к этим снимкам Королева тщательно чистит - там нет ни одного отрицательного, хотя снимки выглядят не очень приятно.

Ранее Главред рассказывал, что в деле о самоубийстве мужа Анны Седоковой появился новый поворот. Родственники Яниса Тиммы обратились к законодательству, чтобы доказать причастность певицы к трагедии.

Также певица-путинистка путинистка Валерия заговорила о разводе с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным из-за его тяжелого и скандального характера.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

