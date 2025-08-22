Кратко:
- Наташа Королева в честь годовщины свадьбы с Тарзаном показала их фото
- Подборка получилась слишком чудаковатой даже для их пары
Певица-предательница Наташа Королева вознеслась на вершину своих нелепых кривляний - похоже, что даже ее собственный брак превратился для нее в нелепую шутку. Уже 22 года ее спутником является Сергей Глушко, он же Тарзан - стриптизер и весьма буйный путинист, который одобряет уничтожение Украины, и промышляет непристойными спектаклями.
Сегодня Королева похвасталась, что она и Тарзан празднуют медную свадьбу - 22 года законного брака. При этом поздравить себя и избранника с этим событием она решила весьма сомнительным способом: в своем блоге в Instagram она опубликовала подборку вероятно из худших фото, которые были сняты за проведенное ими вместе время.
В кадре муж и жена корчили рожи, примеряли чудаковатые наряды, принимали нескромные позы. При этом комментарии к этим снимкам Королева тщательно чистит - там нет ни одного отрицательного, хотя снимки выглядят не очень приятно.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что в деле о самоубийстве мужа Анны Седоковой появился новый поворот. Родственники Яниса Тиммы обратились к законодательству, чтобы доказать причастность певицы к трагедии.
Также певица-путинистка путинистка Валерия заговорила о разводе с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным из-за его тяжелого и скандального характера.
Читайте также:
- Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой
- "Наконец-то поняла": что известно об истинной позиции Ани Лорак
- "Страдает": путинисту Филиппу Киркорову поставили окончательный диагноз
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред