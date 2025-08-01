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"Мелисса психанула": невестка жестко наказала Наташу Королеву после ссоры

Элина Чигис
1 августа 2025, 12:11
102
Невестка Наташи Королевой показала свой характер.
Мелисса Волынкина, Наташа Королева
Наташа Королева - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Волынкина

Кратко:

  • Наташа Королева поссорилась с невесткой
  • Что сделала Мелисса

Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, уехал вместе с женой Мелиссой из Москвы.

Как сообщают росСМИ, это не просто путешествие, а между певицей и ее невесткой произошла крупная ссора.

видео дня

Раньше предательница публично показывала, как хорошо она относиться к Мелиссе и даже ездила с молодой семьей на отдых, но оказалось не все так гладко.

"Ссора обычная, бытовая, но Мелисса психанула и увезла Архипа отдыхать показательно. Сказала, мол, обойдутся без Наташкиных денег", - заявил источник издания.

Смотрите видео, куда уехали Архип и Мелисса:

Мелисса Глушко
Мелисса Глушко / фото: скрин t.me/Ego_svita/

Также он добавил, что Королева переживает за детей и надеется вскоре помириться с невесткой. Сейчас Архип с женой находятся в Тульской области.

Операция невестки Наташи Королевой

Не так давно Мелисса Глушко показывала свое лицо после операции на челюсти.

Мелисса Глушко после операции
Мелисса Глушко после операции / фото: скрин instagram.com, Мелисса Глушко

У девушки была какая-то травма, из-за которой у нее неправильно срослась челюсть. Также ей нарастили кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа. Поговаривают, что дорогостоящую операцию оплатила Наташа Королева.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

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О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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