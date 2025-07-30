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Молчунья Анастасия Стоцкая срочно покинула РФ - что произошло

Элина Чигис
30 июля 2025, 21:47
88
Анастасия Стоцкая решила поменять обстановку.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

  • Анастасия Стоцкая отдыхает на Мальдивах
  • С кем она туда уехала

Российская известная певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых.

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На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

Дочь Анастасии Стоцкой
Дочь Анастасии Стоцкой / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

На островах Стоцкая демонстрирует разные луки, а также красивые пейзажи, но уже готовиться вернуться к работе.

Анастасия Стоцкая на отдыхе
Анастасия Стоцкая на отдыхе / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

На кого похожи дети Анастасии Стоцкой

Напомним, уже долгое время ходят слухи о том, что своих детей Веру и Александра певица родил от путиниста Филиппа Киркорова. Ранее было много разговоров, что артисты состояли в отношениях и долгое время сотрудничали.

Анастасия Стоцкая с детьми
Анастасия Стоцкая с детьми / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Все же дети молчуньи родились, когда артистка была в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном, с которым развелась несколько лет назад.

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Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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О персоне: Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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