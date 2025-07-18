Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

Анастасия Стоцкая показала новые фото со своими детьми, еще больше похожими на Киркорова.

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Анастасия Стоцкая, Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

Как сейчас выглядит сын Стоцкой

Какой чертой он еще больше похож на Киркорова

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, редко делится кадрами своих детей.

Однако те фото, которые все таки выкладывает певица вызывают множество вопросов, так как дети Стоцкой с каждым годом все больше и больше становятся похожи на путиниста Филиппа Киркорова, с которым Стоцкая одно время крутила роман.

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Дети Стоцкой - копия Киркорова / Фото Instagram/ 100tskaya

На своей странице в Instagram, Стоцкая выложила фото своего сына, который стал уже выше своей знаменитой матери. Это фото очень напомнило то, как выглядел в молодости Филипп Киркоров. Более того, сын Стоцкой удался еще и ростом.

Дети Стоцкой - копия Киркорова / Фото Instagram/ 100tskaya

Напомним, дети молчуньи родились, когда артистка была в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном, но несколько лет назад они развелись.

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Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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О персоне: Анастасия Стоцкая? Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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