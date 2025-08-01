"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Ани Лорак во всю пытается спасти ситуацию.

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Ани Лорак - концерт в Сочи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Концерт Ани Лорак на грани срыва

Что она предпринимает

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины и предала родную страну, а также молчит о войне, старается спасти свой концерт в Сочи.

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Как сообщают пропагандистские росСМИ, билеты на концерт плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена.

Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

"Каролина очень много вложила в бизнес мужа, помогла родственникам в Украине, заплатила своим критикам, чтобы они не мешали, была твердая уверенность, что на первых концертах все вернется", — поделились пропагандисты.

Смотрите видео, как Ани Лорак приглашает поклонников на концерт:

Провал концерта Ани Лорак / фото: скрин t.me/Ego_svita

Также и команда певицы пытается спасти крах концерта.

"В Сочи даже раздают пригласительные, а завтра планируют продавать места за полцены, если сегодня не раскупят. Конечно, это позор — так встречать настоящую патриотку, которая стала гражданкой нашей страны, поссорившись с несколькими родственниками и друзьями", — добавили в СМИ.

Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

Гражданство Ани Лорак

Совсем недавно стало известно о том, что Ани Лорак получила гражданство страны-оккупанта РФ. Кстати, уже сообщалось, что в феврале 2024 года Лорак подала заявление на гражданство России и в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.

"Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", — сообщали российские пропагандисты.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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