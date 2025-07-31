"Это новое лицо": предательницу Ани Лорак не узнали поклонники

Ани Лорак вышла на связь с поклонниками.

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Ани Лорак - как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак показала свое лицо

Как отреагировали поклонники

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и предпочитает развлекать россиян, показала свои новые снимки.

На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала фото с отдыха со своим новым мужем Исааком Виджраку, но не все поклонники оценили их.

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Некоторые фанаты отметили, что предательница буквально "перекроила" свое лицо.

"Не поняла, это новое лицо?";

"Сами на себя не похожи";

"Не похожа на себя, что с лицом?" - отметили фанаты.

Реакция поклонников на фото Ани Лорак / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Гражданство Ани Лорак

Совсем недавно стало известно о том, что Ани Лорак получила гражданство страны-оккупанта РФ. Кстати, уже сообщалось, что в феврале 2024 года Лорак подала заявление на гражданство России и в новом паспорте певица оставила настоящее имя — Каролина.

Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Каролина Куек получила российское гражданство и российский паспорт. Он был выдан ей 9 июня", — сообщали российские пропагандисты.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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