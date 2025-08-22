Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

Алёна Воронина
22 августа 2025, 11:05
78
В Украине резко станет холоднее. Также в ряде областей ожидаются дожди с грозами.
Погода, дождь, гроза
Погода в Украине - похолодание накроет всю Украину/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 23-24 августа
  • В каких регионах похолодает
  • Где будут дожди с грозами

Погода в Украине на выходные, 23-24 августа, будет неустойчивой. Ожидается ощутимое снижение температурного фона.

В последующие дни на территории Украины будет наблюдаться переменчивая погода. Пройдут дожди, а в некоторых регионах они будут значительными. При этом местами даже возможны грозы и шквалистое усиление ветра. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

Он также предупредил, что по Украине, начиная с западных и северных областей, начнет распространяться холодная воздушная масса. Из-за этого по всей стране ожидается снижение температуры воздуха в среднем на 5-8 градусов.

Погода в Украине в субботу, 23 августа

В западных областях

В западных областях ожидается прохладная погода без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный/ северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +18...+23, в Винницкой области до +26 градусов.

В северных областях

В северных регионах страны ожидается погода без существенных осадков, лишь в Сумской области местами пройдут умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +19...+24.

В центральных областях

В центральных областях прогнозируется преимущественно облачная и дождливая погода. Ночью местами пройдут значительные дожди. Также возможны отдельные грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +20...+25.

На юге Украины

В южных регионах и Крыму ночью и утром пройдут грозовые дожди, местами будут наблюдаться сильные ливни, а также шквалы, 17-22 м/с. Днем осадки возможны в Крыму и Приазовье, в остальных областях преимущественно сухо. Ветер ночью переменных направлений, 5-10 м/с; днем северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем +22...+27, в Крыму и Приазовье местами до +30 градусов.

В восточных областях

В восточной части страны ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +20...+26, на Донбассе +29...+34 градуса.

Погода в Украине 23 августа
Погода в Украине 23 августа/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 24 августа

В западных областях

В западных регионах страны ночью местами, днем по всей территории пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы и мелкий град. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+12 градусов, днем +17...+22.

В северных областях

В северных областях ночью осадков не предвидится, местами возможен слабый туман. Днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +18...+23.

В центральных областях

В центральных регионах страны ночью без осадков, возможен слабый туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и шквалы, 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 градусов, днем +21...+26.

На юге Украины

В южных областях и Крыму ожидается погода без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем северо-западный, 7-12 м/с, во второй половине дня возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +24...+29.

В восточных областях

В восточных регионах Украины преимущественно без осадков, лишь на Харьковщине во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10...+15 градусов, днем +23...+28.

Погода в Украине 24 августа
Погода в Украине 24 августа/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ожидаются дождь, гроза, сильные ливни и снижение температуры - какие регионы Украины накроет похолодание. Не везде в Украине будет тепло - кое-где теплая солнечная погода сменится дождями с грозами и похолоданием.

Также ранее сообщалось, что в Украине будет настоящий Армагеддон - регионы будет заливать дождями с грозами и градом. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

Напомним, стало известно, какой будет осень-2025 в Украине - синоптик удивил прогнозом погоды. Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил об опасной погоде до конца августа.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода в Киеве на выходные погода завтра Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

11:05Синоптик
РФ умоляет Китай стать гарантом безопасности для Украины: как ответили в Пекине

РФ умоляет Китай стать гарантом безопасности для Украины: как ответили в Пекине

11:00Мир
Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

10:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

Последние новости

11:53

Можно ли отказаться быть крестной или крестным, если вас пригласили: священник объяснил

11:52

Во власть хотят привлечь новых людей: Ермак заявил о реформировании ОП

11:16

Сколько стоит пиджак Елены Зеленской - первая леди покорила своим видом

11:05

Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

11:00

РФ умоляет Китай стать гарантом безопасности для Украины: как ответили в Пекине

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
10:58

Таких цен не было даже в прошлом году: стоимость одного продукта ощутимо упала

10:30

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

10:20

Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

10:08

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

Реклама
09:53

Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признакВидео

09:40

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

09:31

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:24

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:05

"Рождается внутри": бывшая возлюбленная Налчаджиоглу сделала признание

08:19

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

08:10

Как РФ остается без топлива ударами ВСУмнение

07:55

"НАТО-лайт": Мелони предложила 24-часовой механизм защиты Украины от РФ

07:10

Чем отличаются два парня, которые едят суши: ответ надо найти за 18 секунд

06:58

США засекретили данные о переговорах Украины и России - CBS News

06:10

Крым размером с Техас: как Трамп повеселил мирмнение

Реклама
05:00

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

04:02

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы РусиВидео

03:37

Знают все наперед: три знака зодиака имеют скрытые магические способности

03:05

Дожить до 100 лет не предел: названа главная хитрость долгожителей

02:22

Таким разбивают сердце: ТОП-4 знака, которые доверяют людям слишком быстро

02:15

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

01:30

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

00:45

Что такое "клямра": лишь единицы смогут сказать, что означает словоВидео

00:17

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии КремляВидео

21 августа, четверг
23:57

Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару впервые стал отцом: первые фото

23:35

Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внукВидео

23:33

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:24

Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

22:41

"После этого Трамп умывает руки": чего ждать от встречи Зеленского и ПутинаВидео

22:19

"Проиграем войну": эксперт раскрыл худший сценарий и назвал главную ошибку

22:11

"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

21:41

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники историиВидео

21:29

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

20:54

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:52

"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

Реклама
20:28

"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

20:18

Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

19:53

Голубика выдержит любые морозы: садовод раскрыл главные осенние секреты уходаВидео

19:37

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

19:29

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

19:19

"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о миреВидео

19:10

Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трампмнение

18:53

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

18:52

"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

18:45

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять