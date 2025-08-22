Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

В Украине резко станет холоднее. Также в ряде областей ожидаются дожди с грозами.

Погода в Украине - похолодание накроет всю Украину/ фото: УНИАН

Погода в Украине на выходные, 23-24 августа, будет неустойчивой. Ожидается ощутимое снижение температурного фона.

В последующие дни на территории Украины будет наблюдаться переменчивая погода. Пройдут дожди, а в некоторых регионах они будут значительными. При этом местами даже возможны грозы и шквалистое усиление ветра. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Он также предупредил, что по Украине, начиная с западных и северных областей, начнет распространяться холодная воздушная масса. Из-за этого по всей стране ожидается снижение температуры воздуха в среднем на 5-8 градусов.

Погода в Украине в субботу, 23 августа

В западных областях

В западных областях ожидается прохладная погода без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный/ северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +18...+23, в Винницкой области до +26 градусов.

В северных областях

В северных регионах страны ожидается погода без существенных осадков, лишь в Сумской области местами пройдут умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем +19...+24.

В центральных областях

В центральных областях прогнозируется преимущественно облачная и дождливая погода. Ночью местами пройдут значительные дожди. Также возможны отдельные грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +20...+25.

На юге Украины

В южных регионах и Крыму ночью и утром пройдут грозовые дожди, местами будут наблюдаться сильные ливни, а также шквалы, 17-22 м/с. Днем осадки возможны в Крыму и Приазовье, в остальных областях преимущественно сухо. Ветер ночью переменных направлений, 5-10 м/с; днем северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем +22...+27, в Крыму и Приазовье местами до +30 градусов.

В восточных областях

В восточной части страны ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +20...+26, на Донбассе +29...+34 градуса.

Погода в Украине 23 августа/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 24 августа

В западных областях

В западных регионах страны ночью местами, днем по всей территории пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы и мелкий град. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+12 градусов, днем +17...+22.

В северных областях

В северных областях ночью осадков не предвидится, местами возможен слабый туман. Днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +18...+23.

В центральных областях

В центральных регионах страны ночью без осадков, возможен слабый туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и шквалы, 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 градусов, днем +21...+26.

На юге Украины

В южных областях и Крыму ожидается погода без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем северо-западный, 7-12 м/с, во второй половине дня возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +24...+29.

В восточных областях

В восточных регионах Украины преимущественно без осадков, лишь на Харьковщине во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10...+15 градусов, днем +23...+28.

Погода в Украине 24 августа/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ожидаются дождь, гроза, сильные ливни и снижение температуры - какие регионы Украины накроет похолодание. Не везде в Украине будет тепло - кое-где теплая солнечная погода сменится дождями с грозами и похолоданием.

Также ранее сообщалось, что в Украине будет настоящий Армагеддон - регионы будет заливать дождями с грозами и градом. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

Напомним, стало известно, какой будет осень-2025 в Украине - синоптик удивил прогнозом погоды. Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил об опасной погоде до конца августа.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

