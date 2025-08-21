Дождь, гроза, ливни и снижение температуры: какие регионы Украины накроет похолодание

Не везде в Украине будет тепло - кое-где теплая солнечная погода сменится дождями с грозами и похолоданием.

Погода в Украине - дождь, гроза, сильные ливни и снижение температуры/ фото: УНИАН

Какой будет погода в Украине 22 августа

Какой будет температура воздуха

Где будет похолодание и дожди с грозами

Погода в Украине в пятницу, 22 августа, будет определяться активным циклоном средиземноморского происхождения.

Из-за циклона наше государство накроют дожди, грозы, местами даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Такого ухудшения погоды стоит ожидать в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами). Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

На востоке и юге удержится сухая погода, разве что в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди.

Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый, предупредила синоптик.

Температура воздуха в течение дня 22 августа окажется крайне контрастной:

на западе будет прохладно, +17...+21 градус,

на севере +21...+24 градуса,

на востоке +30...+34 градуса,

на юге +29...+32 градуса,

в центральной части +29...+32, в Винницкой области около +25 градусов.

Погода в Киеве 22 августа

В Киеве в пятницу ожидается дождь, гроза и снижение температуры воздуха до +22 градусов.

Погода в Украине на День независимости

На День Независимости в большинстве областей Украины будет сухо, солнечно и умеренно тепло, жара уйдет. Ожидается +21...+26 градусов, лишь в западных областях 24 августа местами пройдут дожди и будет свежая погода, особенно ночью и утром - в это время ожидается лишь +8...+12 градусов, а днем +16...+20 градусов.

"Характерная синоптическая деталь 24-го августа - сильный ветер северо-западного происхождения, пусть принесет хорошие изменения", - отметила Диденко.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украину идет похолодание - названы регионы, где будут лить грозовые дожди. Погода в Луцке будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.

Также ранее сообщалось, что мощная магнитная буря "трясет" страну - Украину атаковал 6-балльный шторм. Из-за этой магнитной бури может ухудшиться самочувствие.

Напомним, стало известно, какой будет осень-2025 в Украине - синоптик удивил прогнозом погоды. Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил об опасной погоде до конца августа.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

