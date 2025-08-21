Дождь, гроза, ливни и снижение температуры: какие регионы Украины накроет похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 22 августа
- Какой будет температура воздуха
- Где будет похолодание и дожди с грозами
Погода в Украине в пятницу, 22 августа, будет определяться активным циклоном средиземноморского происхождения.
Из-за циклона наше государство накроют дожди, грозы, местами даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Такого ухудшения погоды стоит ожидать в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами). Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
На востоке и юге удержится сухая погода, разве что в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди.
Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый, предупредила синоптик.
Температура воздуха в течение дня 22 августа окажется крайне контрастной:
- на западе будет прохладно, +17...+21 градус,
- на севере +21...+24 градуса,
- на востоке +30...+34 градуса,
- на юге +29...+32 градуса,
- в центральной части +29...+32, в Винницкой области около +25 градусов.
Погода в Киеве 22 августа
В Киеве в пятницу ожидается дождь, гроза и снижение температуры воздуха до +22 градусов.
Погода в Украине на День независимости
На День Независимости в большинстве областей Украины будет сухо, солнечно и умеренно тепло, жара уйдет. Ожидается +21...+26 градусов, лишь в западных областях 24 августа местами пройдут дожди и будет свежая погода, особенно ночью и утром - в это время ожидается лишь +8...+12 градусов, а днем +16...+20 градусов.
"Характерная синоптическая деталь 24-го августа - сильный ветер северо-западного происхождения, пусть принесет хорошие изменения", - отметила Диденко.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
