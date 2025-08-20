Укр
В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2025, 19:43
Погода в Луцке будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.
дождь
Прогноз погоды в Украине на 21 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 21 августа
  • Где температура воздуха повысится до +33 градусов
  • Когда вернутся грозовые дожди

Погода в Украине 21 августа будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 21 августа в Украину придет похолодание. Дожди с грозами будут в северных и западных областях. Впоследствии они распространятся и на восточные регионы. На юге дожди будут в течение 22-23 августа.

Температура воздуха повысится до 28-32 градусов тепла. На западе будет более свежая погода - 20-24 градуса тепла.

23-24 августа будет сухо и солнечно. В Украине температура воздуха снизится на несколько градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 21 августа

В Украине 21 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных и Житомирской областях. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°; днем 25-30°, на юге страны до 33°, в западных областях 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 21 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области и Крыму. Там температура воздуха повысится до +15...+30 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +9...+24 градусов.

Погода 21 августа в Киеве

В Киеве 21 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°; днем 25-30°; в Киеве ночью 16-18°; днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

