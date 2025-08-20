В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 21 августа
- Где температура воздуха повысится до +33 градусов
- Когда вернутся грозовые дожди
Погода в Украине 21 августа будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 21 августа в Украину придет похолодание. Дожди с грозами будут в северных и западных областях. Впоследствии они распространятся и на восточные регионы. На юге дожди будут в течение 22-23 августа.
Температура воздуха повысится до 28-32 градусов тепла. На западе будет более свежая погода - 20-24 градуса тепла.
23-24 августа будет сухо и солнечно. В Украине температура воздуха снизится на несколько градусов.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 21 августа
В Украине 21 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных и Житомирской областях. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 13-18°; днем 25-30°, на юге страны до 33°, в западных областях 20-25°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +30
По данным meteoprog, 21 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области и Крыму. Там температура воздуха повысится до +15...+30 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +9...+24 градусов.
Погода 21 августа в Киеве
В Киеве 21 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 13-18°; днем 25-30°; в Киеве ночью 16-18°; днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
Читайте также:
- От жаркого солнца до ливней: какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе
- Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает
- Часть Украины накроет похолодание: в каких регионах резко снизится температура
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред