От жаркого солнца до ливней: какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе

Вы узнаете:
- Когда в Украине начнутся дожди
- Какой будет погода в День независимости
Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой и солнечной. К концу недели ситуация изменится - в страну придут дожди. Детальный прогноз погоды до конца недели озвучила синоптик Наталья Диденко.
Если вам интересно, как обстоит ситуация с магнитными бурями, читайте материал: Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря.
Погода на завтра, 20 августа
В среду в Украине будет царить область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, сухая погода и много солнца.
Температура воздуха 20 августа также существенно не изменится. В течение дня в большинстве областей Украины температура воздуха поднимется до +23… +28 градусов, на юге и юго-востоке - до +25…+30 градусов.
Погода в Киеве завтра также будет сухой. Столбики термометров покажут +24 градуса.
Когда в Украину придут дожди
В четверг осадки ожидаются в западной части Украины.
"22-23 августа атмосферный дождливый фронт пройдет практически по всей территории (кроме, к сожалению, южной части), возможны грозы. В середине недели прибавится жары", - рассказала Диденко.
Какой будет погода в День независимости
24 августа погода в Украине будет солнечной. Днем температура воздуха поднимется до +19…+24, на юге и востоке синоптик прогнозирует +24…+29 градусов. На Западе будет немного холоднее - от 16 до 20 градусов тепла.
"А пока – завтра сухо и тепло, дальше дожди и градусные прыжки и наконец в воскресенье – синоптический праздничный комфорт", - резюмировала Диденко.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, 19 августа погода в Украине будет теплой и сухой. Синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Киевской областях.
Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что начало сентября 2025 года будет тёплым и солнечным. С 10 по 20 сентября погода изменится — начнётся период влажности. Сначала дожди будут умеренными, но к середине месяца они усилятся. Температура понизится, и украинцы почувствуют настоящее "дыхание" осени.
Тем временем член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказала, какой будет погода через 15 лет. Эксперт прогнозирует, что в одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди.
Вам также может быть интересно:
- Портулак, пырей, амброзия: как избавиться от сорняков на огороде навсегда
- Как сохранить лук, чтобы он не пророс до лета: огородница раскрыла простой способ
- Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаю
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред