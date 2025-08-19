От жаркого солнца до ливней: какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе

Синоптик Наталья Диденко предупредила о резкой смене погоды.

Когда дожди накроют Украину и где ждать гроз - прогноз погоды на неделю / Фото: УНИАН

Когда в Украине начнутся дожди

Какой будет погода в День независимости

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой и солнечной. К концу недели ситуация изменится - в страну придут дожди. Детальный прогноз погоды до конца недели озвучила синоптик Наталья Диденко.

Погода на завтра, 20 августа

В среду в Украине будет царить область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, сухая погода и много солнца.

Температура воздуха 20 августа также существенно не изменится. В течение дня в большинстве областей Украины температура воздуха поднимется до +23… +28 градусов, на юге и юго-востоке - до +25…+30 градусов.

Погода в Киеве завтра также будет сухой. Столбики термометров покажут +24 градуса.

Прогноз погоды / t.me/PohodaNatalka

Когда в Украину придут дожди

В четверг осадки ожидаются в западной части Украины.

"22-23 августа атмосферный дождливый фронт пройдет практически по всей территории (кроме, к сожалению, южной части), возможны грозы. В середине недели прибавится жары", - рассказала Диденко.

Какой будет погода в День независимости

24 августа погода в Украине будет солнечной. Днем температура воздуха поднимется до +19…+24, на юге и востоке синоптик прогнозирует +24…+29 градусов. На Западе будет немного холоднее - от 16 до 20 градусов тепла.

"А пока – завтра сухо и тепло, дальше дожди и градусные прыжки и наконец в воскресенье – синоптический праздничный комфорт", - резюмировала Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, 19 августа погода в Украине будет теплой и сухой. Синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Киевской областях.

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что начало сентября 2025 года будет тёплым и солнечным. С 10 по 20 сентября погода изменится — начнётся период влажности. Сначала дожди будут умеренными, но к середине месяца они усилятся. Температура понизится, и украинцы почувствуют настоящее "дыхание" осени.

Тем временем член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказала, какой будет погода через 15 лет. Эксперт прогнозирует, что в одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди.

