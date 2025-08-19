Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

Алёна Воронина
19 августа 2025, 18:01
455
В ряде областей скоро будут дожди с грозами, также ожидается снижение температуры воздуха.
Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает
Погода в Украине - надвигаются дожди с грозами и температура +8/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине до конца недели
  • В каких областях похолодает
  • Где будут идти дожди с грозами

Погода в Украине до конца текущей недели отметится более прохладной температурой воздуха - в большинстве областей столбики термометров будут показывать ночью +8...+13 градусов, днем - комфортные +20...+25 градусов. Теплее будет только в южной части - до +29 градусов.

20-21 августа с юго-запада в Украину начнет поступать более теплая воздушная масса. Об этом рассказал синоптик Иван Семилит, сообщает NV.

видео дня

"В западных областях, а также на Житомирщине 21 августа днем ожидаем кратковременный дождь и грозу. Днем в течение 20-21 августа ощутимо потеплеет - до +24...+30 градусов почти по всей территории Украины. Потепление почувствуют не все - в западных областях днем будет только +19...+24", - отметил синоптик.

В то же время он предупредил, что в конце текущей недели в Украине задождит.

"В частности 22-го августа в западных, северных, а днем местами также и в центральных областях, в Одесской и Николаевской областях ожидаем дожди с грозами. 23 августа ночью также в большинстве центральных, южных и северных областей, днем на левобережье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами", - сказал синоптик.

Также он рассказал, что ближе к концу недели ночи станут теплее - ожидается +14...+20 градусов, 23 августа в западных и северных областях будет +10...+16 градусов.

"В дневные часы в Украине ожидаем +28...+34, а в западных, северных, центральных областях будет снижение до +19...+24 градуса.

Погода в Украине 20 августа
Погода в Украине 20 августа/ meteoprog
Погода в Украине 21 августа
Погода в Украине 21 августа/ meteoprog

Какой будет погода в Украине на День независимости

На День Независимости 24 августа в целом будет преобладать поле повышенного давления, то есть будет сухо. Но по Украине еще местами будут идти небольшие кратковременные дожди, в частности на северо-западе и еще больше в западных областях, предупредил синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, жара усилится, а потом придет резкое похолодание - стало известно, какой будет погода в ближайшие дни. Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.

Также ранее стало известно, какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе. Синоптик Наталья Диденко предупредила о резкой смене погоды.

Напомним, мощный 5-балльный шторм приближается к Украине - в ближайшее время ударит магнитная буря. Эта магнитная буря может спровоцировать ухудшение самочувствия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

18:20Мир
У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

18:08Мир
Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

18:01Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

Последние новости

19:01

Загадочная белая "нить" возле желтка: можно ли есть такое яйцо

18:51

Многодетный папа молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию

18:48

Мирный договор или "троянский конь": нардеп раскрыл детали инициативы Путина

18:36

Кому судьба улыбается чаще всего: ТОП-4 знака, которым всегда везет в жизни

18:20

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
18:08

У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

18:05

Не суеверия или поверья: почему понедельник на самом деле тяжелый деньВидео

18:01

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

18:00

Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

Реклама
17:59

"Джастин был не в восторге": почему "обломался" роман Перри и Трюдо на самом деле

17:45

Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

17:41

Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

17:34

Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубцаВидео

17:17

Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

17:05

Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

16:59

Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

16:45

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

16:44

Доллар стремительно рванул в крутое пике: сколько будет стоить валюта 20 августа

16:43

50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

16:40

Война входит в новую фазу: названа главная причина продвижения россиян на фронтеВидео

Реклама
16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

16:32

Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

16:00

Жир и пригоревшая пища просто "растают": одно средство очистит духовку до блеска

15:49

Украина получит "много земли" и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:28

Когда ждать нового скачка курса доллара: появился неожиданный прогноз

15:16

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

15:13

Знают единицы: для чего в авто устанавливают выключатель подушки безопасностиВидео

15:13

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

15:00

Украинцам начали поступать надбавки к пенсии: сколько можно получить ежемесячно

14:58

Спасали 5 часов: у мужа-певца российской певицы срочно прооперировали

14:31

США пообещали Украине защиту "как по 5 статье НАТО": что это может означать на самом деле

14:25

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

14:19

"Не может быть речи": Лавров выдал наглое заявление насчет прекращения войны

14:10

Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

14:04

Горький запас воды: откуда на самом деле появились арбузы в УкраинеВидео

13:51

Наши предки никогда не держали дома искусственные цветы: какую беду можно накликать

13:51

Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

13:45

Леся Никитюк выходит из декрета - кто теперь будет растить ее 2-месячного сына

13:26

Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

13:12

Лаваш и рядом не стоит: рецепт вкусного рулета из популярного овоща

Реклама
13:03

Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе: "Главное, что жива"

12:54

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

12:22

РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

12:15

РФ может возобновить войну: названа гарантия безопасности для Украины

12:08

Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

12:03

Необычный завтрак из яиц, от которого все будут в восторге - быстро и вкусноВидео

11:50

После того, как лишилась дома: украинская модель родила от народного депутата

11:46

От жаркого солнца до ливней: какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе

11:33

Известная украинская ведущая попала в жуткое ДТП с годовалой дочкой - детали

11:26

Как продлить срок службы аккумулятора телефона: простой способ удивит результатомВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять