Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

В ряде областей скоро будут дожди с грозами, также ожидается снижение температуры воздуха.

Погода в Украине - надвигаются дожди с грозами и температура +8/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине до конца недели

В каких областях похолодает

Где будут идти дожди с грозами

Погода в Украине до конца текущей недели отметится более прохладной температурой воздуха - в большинстве областей столбики термометров будут показывать ночью +8...+13 градусов, днем - комфортные +20...+25 градусов. Теплее будет только в южной части - до +29 градусов.

20-21 августа с юго-запада в Украину начнет поступать более теплая воздушная масса. Об этом рассказал синоптик Иван Семилит, сообщает NV.

"В западных областях, а также на Житомирщине 21 августа днем ожидаем кратковременный дождь и грозу. Днем в течение 20-21 августа ощутимо потеплеет - до +24...+30 градусов почти по всей территории Украины. Потепление почувствуют не все - в западных областях днем будет только +19...+24", - отметил синоптик.

В то же время он предупредил, что в конце текущей недели в Украине задождит.

"В частности 22-го августа в западных, северных, а днем местами также и в центральных областях, в Одесской и Николаевской областях ожидаем дожди с грозами. 23 августа ночью также в большинстве центральных, южных и северных областей, днем на левобережье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами", - сказал синоптик.

Также он рассказал, что ближе к концу недели ночи станут теплее - ожидается +14...+20 градусов, 23 августа в западных и северных областях будет +10...+16 градусов.

"В дневные часы в Украине ожидаем +28...+34, а в западных, северных, центральных областях будет снижение до +19...+24 градуса.

Погода в Украине 20 августа/ meteoprog

Погода в Украине 21 августа/ meteoprog

Какой будет погода в Украине на День независимости

На День Независимости 24 августа в целом будет преобладать поле повышенного давления, то есть будет сухо. Но по Украине еще местами будут идти небольшие кратковременные дожди, в частности на северо-западе и еще больше в западных областях, предупредил синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, жара усилится, а потом придет резкое похолодание - стало известно, какой будет погода в ближайшие дни. Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.

Также ранее стало известно, какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе. Синоптик Наталья Диденко предупредила о резкой смене погоды.

Напомним, мощный 5-балльный шторм приближается к Украине - в ближайшее время ударит магнитная буря. Эта магнитная буря может спровоцировать ухудшение самочувствия.

