Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине до конца недели
- В каких областях похолодает
- Где будут идти дожди с грозами
Погода в Украине до конца текущей недели отметится более прохладной температурой воздуха - в большинстве областей столбики термометров будут показывать ночью +8...+13 градусов, днем - комфортные +20...+25 градусов. Теплее будет только в южной части - до +29 градусов.
20-21 августа с юго-запада в Украину начнет поступать более теплая воздушная масса. Об этом рассказал синоптик Иван Семилит, сообщает NV.
"В западных областях, а также на Житомирщине 21 августа днем ожидаем кратковременный дождь и грозу. Днем в течение 20-21 августа ощутимо потеплеет - до +24...+30 градусов почти по всей территории Украины. Потепление почувствуют не все - в западных областях днем будет только +19...+24", - отметил синоптик.
В то же время он предупредил, что в конце текущей недели в Украине задождит.
"В частности 22-го августа в западных, северных, а днем местами также и в центральных областях, в Одесской и Николаевской областях ожидаем дожди с грозами. 23 августа ночью также в большинстве центральных, южных и северных областей, днем на левобережье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами", - сказал синоптик.
Также он рассказал, что ближе к концу недели ночи станут теплее - ожидается +14...+20 градусов, 23 августа в западных и северных областях будет +10...+16 градусов.
"В дневные часы в Украине ожидаем +28...+34, а в западных, северных, центральных областях будет снижение до +19...+24 градуса.
Какой будет погода в Украине на День независимости
На День Независимости 24 августа в целом будет преобладать поле повышенного давления, то есть будет сухо. Но по Украине еще местами будут идти небольшие кратковременные дожди, в частности на северо-западе и еще больше в западных областях, предупредил синоптик.
