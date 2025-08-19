Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Вы узнаете:
- Какие слова украинцы подарили другим языкам
- В языке каких стран сейчас используют некоторые украинские слова
Украинский язык очень благозвучный и красивый. И хотя всем известно, что в нашем языке присутствуют некоторые слова, которые были заимствованы из других языков, мало кто догадывается, что мы тоже подарили другим языкам ряд своих слов, которые сейчас активно используются за рубежом.
О том, какие слова украинцы подарили другим языкам, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Слова, которые украинцы подарили другим языкам. "Ярмарок", "гречка", "бенкет" позаимствовала у нас Румыния. "Бур'ян", "череда", "галушка" позаимствовала Венгрия", - рассказала она.
Также учительница отметила, что словами "борщ", "хата", "вишня", "доля", "воля", "оберіг" украинцы поделились с поляками.
Смотрите видео о том, какие слова украинцы подарили другим языкам:
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
