Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Алёна Воронина
19 августа 2025, 05:25
Ряд слов из украинского языка попали в другие языки и прижились там.
Книга, Светлана Чернышева
Какие слова украинцы подарили другим языкам/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какие слова украинцы подарили другим языкам
  • В языке каких стран сейчас используют некоторые украинские слова

Украинский язык очень благозвучный и красивый. И хотя всем известно, что в нашем языке присутствуют некоторые слова, которые были заимствованы из других языков, мало кто догадывается, что мы тоже подарили другим языкам ряд своих слов, которые сейчас активно используются за рубежом.

О том, какие слова украинцы подарили другим языкам, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Слова, которые украинцы подарили другим языкам. "Ярмарок", "гречка", "бенкет" позаимствовала у нас Румыния. "Бур'ян", "череда", "галушка" позаимствовала Венгрия", - рассказала она.

Также учительница отметила, что словами "борщ", "хата", "вишня", "доля", "воля", "оберіг" украинцы поделились с поляками.

Смотрите видео о том, какие слова украинцы подарили другим языкам:

О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

