Чем отличаются два мальчика: за 29 секунд надо найти три отличия

Вы считаете себя внимательным человеком с острым зрением? Предлагаем вам проверить эти навыки с помощью интересной головоломки. Это задание создано для тех, кто не боится бросить вызов своей наблюдательности.
На изображениях ниже - почти одинаковые иллюстрации мальчика, который кормит белочку. Но не спешите с выводами - между этими картинками спрятаны три небольших, но четких отличия, пишет jagranjosh.
Ваша задача - найти все несовпадения, и сделать это нужно всего за 29 секунд. Это настоящее испытание для тех, кто умеет быстро замечать детали.
Будьте внимательны: хотя различия небольшие, они хорошо замаскированы, поэтому нужно будет максимально сосредоточиться. Если приложить немного усилий - у вас обязательно все получится.
Готовы проверить свою внимательность в этом визуальном вызове? Тогда вперед - не останавливайтесь, даже если задача будет казаться сложной. У вас точно есть все шансы найти правильный ответ.
А когда справитесь, можете сверить свой результат - ниже вы найдете изображение, на котором желтым цветом обозначены все три отличия.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются два мужчины со скрипкой - только люди с "орлиным зрением" найдут отличия. Непросто будет отыскать все отличия, ведь они очень искусно спрятаны.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три различия между мальчиками - надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ. Непросто будет отыскать все отличия, ведь они очень хорошо замаскированы.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
